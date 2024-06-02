LGS'ye giderken kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

LGS'ye giderken kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

Geniş Video İzle

Eskişehir'de LGS sınavına giderken kimliği yanında olmayan bir öğrenciye polis ekipleri yardım etti. Polisler, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden geçici kimlik belgesi alarak öğrencinin sınava yetişmesini sağladı. Ekipler, vatandaşların en zor anında yanlarında olduklarını vurguladı.

02.06.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LGS'ye giderken kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

Polis ekipleri belgesi eksik öğrenciyi LGS'ye yetiştirebilmek için nefes nefese kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavına giderken kimliği yanında olmayan bir öğrencinin imdadına yetişen polis ekipleri, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden hızlıca geçici kimlik belgesi alarak adayın sınava yetişmesini sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde ortaokul son sınıf öğrencilerinin gideceği liselerin belirlenmesi amacıyla 2 oturum şeklinde düzenlenen LGS sınavı, saat 09.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Sınava girmek için birçok aile erken saatlerden itibaren okulların önünde kalabalık oluştururken, bazı öğrenciler ya geç kaldı ya da telaşla bazı evraklarını unuttu. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personelleri de, kimliği yanında olmayan bir öğrenciye hızlı şekilde İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden geçici kimlik belgesi alarak sınava yetişmesini sağladı. Adayı sınava yetiştirebilmek için nefes nefese kalan ekipler, vatandaşların en zor anında her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

LGS\'ye giderken kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti
Kaynak: İHA

Eskişehir, LGS, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel LGS'ye giderken kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
17:00 Doğan Alemdar ve Ahmet Can Kaplan, Ümit Milli Takım’a gönderildi Doğan Alemdar ve Ahmet Can Kaplan, Ümit Milli Takım'a gönderildi
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
14:06 Önce motosiklete sonra yayalara çarptı 2 çocuğu hayattan kopardı Önce motosiklete sonra yayalara çarptı! 2 çocuğu hayattan kopardı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 18:34:31. #1.11#
SON DAKİKA: LGS'ye giderken kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement