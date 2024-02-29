Liseliler Osmangazi'de Şiir Okudu

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Liseliler en güzel şiirlerini Osmangazi'de okudu

Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması sonuçlandı

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Sanata ve sanatçıya büyük destek veren Osmangazi Belediyesi, Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışmasının bu yıl 13'üncüsünü düzenledi. Düzenlenen yarışmaya liseli öğrenciler yazdıkları en güzel şiirleriyle katıldı. Yarışmaya katılan eserler her biri uzman jüri üyeleri Metin Önal Mengüşoğlu, Nesrin Karaca, Sadettin Eğri, Mustafa Beşpınar ve Ercan Yılmaz, tarafından seçilerek derecelendirildi. Yoğun katılımın olduğu yarışmada, Neyden Kalbim eseriyle Fatma Zülal Kaymak birinci, Ensarı Erbaa eseriyle Muhammet Alatar ikinci ve Arayış şiiriyle Hacer Betül Süslü üçüncü oldu. Yarışmada birinciye 8 bin, ikinciye 7 bin üçüncüye ise 6 bin lira para ödülü verildi. Mansiyon almaya hak kazan şiirlerin sahipleri Seda Derman, Zekiye Betül Erkalp ve Canan Akhüseyinoğluise 3 bin lira para ödülü almaya hak kazandı. Dereceye giren liseli şairler ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinden aldı.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyemiz gerek şehircilik noktasında ve tarihi dokunun ayağa kaldırılması noktasında çok önemli hizmetleri var bunun yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerde de öne çıkan etkinliklerimiz mevcut, bu etkinliklerimiz restore etmiş olduğumuz yapılar içerisinde aynı bir hüviyete bürünen ve kurumsallaşan, faaliyetler olarak ortaya çıkıyor. Restorasyon yaptığımız Ördekli Kültür Merkezi, Seyyid Usul Kültür Merkezi, Kedili Tekke ve Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi, markalaşmış ve çok fazla etkinliğin yapıldığı eserlerimiz olarak ortaya çıkıyor. Belediyemiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması 21 yıldır sürdürüyor. Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması kurumsallaştı ve bu yarışmayı 13 yıldır sürdürüyoruz. Biz bu yarışması Osmangazi sınırları içinde başlattık, Bursa geneline yaydık. Şimdi ise Türkiye çapında sürdürüyoruz. Bu yarışmayı sürdürürken sadece Osmangazi Belediyesi değil, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığını da bu işe ortak ederek sürdürüyoruz. Ben dereceye giren eserlerin sahibi öğrencileri tek tek tebrik ediyorum" dedi.

Şair Metin Önal Mengüşoğlu da, "Bursa'mızı kültürel anlamda ihya etmek için çalışan Mustafa Dündar başkanımıza verdiği destekten dolayı tebrik ediyorum. 13 yıldır devam ettirdiğimiz bu yarışma son derece kıymetlidir" diye konuştu.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer de, "Şehri ihya ederken kültürel anlamda da bu ihyayı gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinden aldı.