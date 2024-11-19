Lübnan'da Çocuk Ölümleri Artıyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, "Son iki ayda Lübnan'da her gün ortalama üçten fazla çocuk öldürüldü" dedi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Lübnan'da çocukların durumuna dikkat çekti. Sözcü Elder, "Lübnan'da iki aydan kısa bir sürede 200'den fazla çocuğun öldürülmesine rağmen rahatsız edici bir örüntü ortaya çıktı. Bu şiddeti durdurabilecek olanlar, onların ölümlerine karşı tepkisiz kalıyor. Bu, Lübnanlı çocuklar için dehşetin sessizce normalleşmesi anlamına geliyor" dedi. Elder, "Son iki ayda Lübnan'da her gün ortalama 3'ten fazla çocuk öldürüldü. Çok daha fazlası yaralandı ve travma geçirdi" bilgisini paylaştı. 13 aydır devam eden saldırılarda hayatını kaybeden 43 binden fazla kişinin önemli bir kısmının çocuk olduğu Gazze ile Lübnan'daki çatışmalar arasında "ürpertici benzerlikler" bulunduğunu söyleyen Elder, "İnsanlığın bir daha asla Gazze'deki çocuklara yönelik katliamlara tanık olmamasını umuyoruz. Ancak Lübnan'daki çocuklar için de ürpertici benzerlikler var" dedi. Elder, "Lübnan'da da Gazze'de olduğu gibi tahammül edilemez olan sessizce kabul edilebilir olana dönüşüyor" şeklinde konuştu.

UNICEF, çatışmalardan kaçan yüz binlerce çocuğa psikososyal destek, tıbbi malzeme, yemek ve uyku seti sağlıyor. - CENEVRE