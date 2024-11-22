Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eden Anne Cumhurbaşkanına Seslendi - Son Dakika
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Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eden Anne Cumhurbaşkanına Seslendi

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde yatalak annesi ve madde bağımlısı oğluyla yaşam mücadelesi veren Hanife Akyüz, Cumhurbaşkanı'na yardım çağrısında bulundu. Oğlunun tedavi edilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

22.11.2024 16:12  Güncelleme: 16:25
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Hanife Akyüz, evinde yatalak annesi ve madde bağımlısı oğluyla birlikte zor bir yaşam sürüyor. Hanife Akyüz, Cumhurbaşkanı'na seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, sesimi duyun. Madde bağımlısı çocuğumun tedavisinden başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yatalak annesi ve madde bağımlısı oğluyla birlikte yaşamını sürdüren Hanife Akyüz, yetkililerin ve belediyenin duyarsız kalmasından yakındı. Oğlunun madde bağımlılığı için hastanede yatarak tedavi görmesi gerektiğini söyleyen Akyüz, yetkilerlerden ve Cumhurbaşkanından yardım istedi.

"Oğlum madde bağımlılığından tedavi oldu ama yine de iyi olmadı"

Hanife Akyüz, şunları söyledi:

"Evimde iki hasta var. Yatalak annem içerde, oğlum ise odada. Oğlum madde bağımlılığından tedavi oldu ama yine de iyi olmadı. Tekrar tedavi olmasını istiyorum. Benim dışımda kimse yok, annemi bırakıp oğlumu tedavi ettirebileceğim kimse yok. Çocuğumun hastaneye yatması gerekiyor ki tedavi olabilsin. Annem kalp hastası ve iki yıldır yatalak. Her şeyini ben karşılıyorum, kimseye bırakamıyorum hastalarımı. Eşimden aldığım maaşla geçiniyoruz, o da 11 bin 750 lira. Bu maaşla ancak masrafları karşılıyoruz. Evim kira, su, elektrik, bez parası derken zor geçiniyoruz. Çocuğumun kontrolleri var, Artvin'e psikiyatriye götüreceğim ama doktor 'bizim yapacak bir şeyimiz yok, yatması gerekiyor' diyor. Benim tek isteğim, çocuğumun yatıp tedavi olması. Başka bir şey istemiyorum. Çocuğum kendine zarar veriyor, eğer ben olmazsam ve ilaçları yetiştirmezsem. Annemi de, oğlumuda bırakıp kendim ameliyat olacağım ama olamıyorum.

"Oğlumun bu illetten kurtulup iyileşmesini istiyorum"

Özel araçlarla çocuğumla birlikte gidip geliyorum ama şu anki belediye başkanımız da sesimi duysun. Eski Belediye Başkanımdan çok memnundum, Allah razı olsun ondan. Oysa şu anki belediye başkanı odasından çıkmıyor ve sekreterine odada olmadığını söyletiyor. Eski belediye başkanı bana çok yardımcı oldu, defalarca evime kumanya gönderdi. Faruk Çelik, AK Parti Artvin Milletvekili, 'AK Partili belediyenin kapıları halka açık olacak' diyordu, ancak şu anda bize kapalı. Cumhurbaşkanım, sesimi duyun. Fona başvurduk, 'geliriniz var' dediler. Evet, evimize 11 bin 750 lira giriyor, annemin de bir geliri var ama çocuğumun ilaçlarına bakın. Sayın Cumhurbaşkanım, tek isteğim, çocuğumun tedavi edilmesidir. Başka bir şey istemiyorum. Bu illetten kurtulup iyileşmesini istiyorum. Annem kalp hastası diyet ekmek ile peynir yiyor, evde ekmek pişiriyorum oğlum sürekli çay ve sigara içiyor. Aldığım paralarla ancak geçinebiliyoruz. 50 kilo şeker ve 4 paket çay bir ayda tüketiyor oğlum. Bunlar yetmiyor, ilaçlar da 2 bin lira civarında. Yine Artvin'e gidip geleceğim. Doktor, 'çocuğun en az 6 ay yatması gerekiyor' diyor, 'Beyin hücreleri bitmiş' dedi."

Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eden Anne Cumhurbaşkanına Seslendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eden Anne Cumhurbaşkanına Seslendi - Son Dakika

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