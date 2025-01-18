MAGİNDER’den Malatya İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika
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MAGİNDER’den Malatya İçin İstişare Toplantısı

MAGİNDER’den Malatya İçin İstişare Toplantısı

MAGİNDER, Vahap Küçük ile Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için toplantı düzenledi.

18.01.2025 13:16
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), onursal başkan Vahap Küçük'ün katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'nın biran önce ayağa kaldırılması bağlamında fikir alışverişinde bulunan toplantıda konuşan MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, " 6 Şubat Depremi'nin ardından MAGİNDER ailesi olarak Malatya'mız için gece gündüz sahada olmaya gayret ettik. İş dünyasının yaralarını sarmak için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, sosyal projelerle Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada onursal başkanımız Vahap Küçük'ün destekleri bizim için çok kıymetli" dedi.

"Çözüm üretmeye devam edeceğiz"

Dernek onursal başkanı Vahap Küçük ise ortak akıl vurgusu yaptığı konuşmasında, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, ilk istişare kurulumuz olacak ve umuyorum ki hayırlara vesile olur. Malatya'nın farklı sektörlerinden gelen siz değerli iş insanlarının bir araya gelerek önemli fikirler üreteceğine inanıyorum. 6 Şubat depreminden sonra şehrimizin öncelikleri nelerdir ve bu konuda hep birlikte neler yapabiliriz, bunları konuşmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Şehirdeki demografik ve kültürel yapının korunması da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Yönetim Kurulu Başkanımız Salih Karademir'e böyle güzel bir birlikteliği sağladığı için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı da ayrıca şehrin ekonomik kalkınması için etkin projeler geliştirmek, demografik yapının ve kültürel değerlerin korunması, sosyal sorumluluk projeleri ve dayanışma gibi konu başlıklarında istişarelerde bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MAGİNDER’den Malatya İçin İstişare Toplantısı - Son Dakika

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