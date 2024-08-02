MAGİNDER Derneği Başkanı Saadet Partisi Malatya İl Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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MAGİNDER Derneği Başkanı Saadet Partisi Malatya İl Başkanını Ziyaret Etti

MAGİNDER Derneği Başkanı Saadet Partisi Malatya İl Başkanını Ziyaret Etti

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Karademir, deprem sonrası iş dünyasının beklentilerini paylaşırken, Canbay da teşkilatın sahada vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

02.08.2024 16:25
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Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay 'ı ziyaretinde konuşan Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir istişare vurgusunda bulundu.

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay 'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Saadet Partisi MP Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, " Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir ve yönetim kuruluna ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya'mızda onurlu bir hizmet yürütüyorlar, 6 Şubat depreminden sonra şehrimiz terk etmediler ve kentimizde kalmaya devam ettiler. Bugünde bizleri ziyaret ederek siyasi istişarelerde bulunuyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları (MAGİNDER) Dernek Başkanı Salih Karademir ise yaptığı konuşmada istişare vurgusunda bulunarak, "Bugün MAGİNDER ailesi olarak Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. 6 Şubat depreminden sonra Malatya'mızda ciddi anlamda yıkım meydana geldi, Depremin ilk anından itibaren Saadet Partisi Malatya teşkilatı sahada vatandaşlarımızın yanında oldu, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kentimizde deprem sonrası iş dünyasının beklentisi var. Başkanımız bu sorun ve sıkıntılarını biliyor, bu gün şehrimiz ve iş dünyası olarak istişare toplantı gerçekleştiriyoruz Malatya'mızın birlik ve beraberlik içinde uyumla çalışmak ve şehrimiz ayağa kalkacağına inanıyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MAGİNDER Derneği Başkanı Saadet Partisi Malatya İl Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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