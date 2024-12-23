Magnezyumun Kontrolsüz Kullanımı Tehlikeli

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Kontrolsüz magnezyum kullanımı problemleri de beraberinde getiriyor

Uzmanlar magnezyumun vücuttaki önemini ve rollerini değindi

DENİZLİ - Magnezyumun vücuttaki önemlerinden ve rollerini bahseden Denizli Özel Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, vücutta 300'den fazla reaksiyonda görevi olduğu ve yoğunluk açısında vücutta dördüncü sırada geldiğini belirtti. Ayrıca vatandaşların kendi tercihine göre magnezyum ilaçları almamasını belirten Uz. Dr. Güngör, "Magnezyumun aşırı tüketilmesi halinde de yine tersine uyku problemleri, zihinsel sorunlar yaşanabiliyor. Hekim kontrolü olmadan hastalarımız gidip kendi inisiyatifleriyle magnezyum almasınlar" dedi.

Uzmanlar, magnezyumun vücutta 300'den fazla reaksiyonda görevi olduğu bir katyon olduğunu ve vücudun içinde yoğunluk açısından dördüncü sırada geldiğini belirtti. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, magnezyumun vücuttaki önemi ve magnezyumun vücuttaki rollerini değindi. Uyku problemleri, zihinsel problemlere, kas güçsüzlüklerinden kemik erimesine ve kabızlıktan gastrointestinal sistem problemlerine kadar her şeyde magnezyumun rolü olduğunu belirtildi. Aynı zamanda magnezyumun eksikliğinde ne tür şikayetlerin olduğunu belirten Uz. Dr. Güngör, uyku ile ilgili sorunlar olabildiğini yani rahat uyuyamadığında veya uyumasına rağmen dinlenemediğini ve özellikle de gece kas krampları olabileceğini belirtti. Magnezyumu eksik olan hastalarda en sık görülen hasta belirtilerini de dile getiren Uz. Dr. Güngör, Tansiyon yüksekliği, diyabette kontrolsüzlük, zihinsel problemler yani hafıza problemleri ayrıca beslenmede sorun yaşayabilir yani beslenme bozukluklarından magnezyum eksikleri olabilir. Bunlarda ise yine en çok gördüğümüz hasta belirtileri ise kas krampı gözüküyor" diye konuştu.

"Magnezyum takviye ilaçlarının vücutta rolleri ayrıdır"

İç Hastalıkları Uz. Dr. Dündar Güngör, magnezyum eksikliğinin gidermek için yeşil bitkilere başvurulmasını gerektiğini belirtti. Ayrıca magnezyum eksikliğinde genellikle ilaç takviyesi verildiğini belirten Uz. Dr. Güngör, "Magnezyum eksikliğini gidermek için ıspanak gibi yeşil bitkilere başvurabilirler. Ayrıca ceviz, badem, kuru baklagiller ve yağlı somon balığı gibi genellikle günümüzde beslenme eksikliğine bağlı magnezyum eksikliği pek görmüyoruz. Çünkü herkes bu besin maddelerine ulaşabiliyor. Daha çok biz ilaçlara bağlı magnezyum eksikliği görüyoruz veya bağırsaktaki bir takım problemler yani kron hastalıkları gibi mide bağırsak hastalıkları sonucu magnezyum eksiklikleri görüyoruz. Biz magnezyumun doğal yoldan alınmasının tarafındayız ancak loval yolla vücut bunları karşılayamadığında dışarıdan bizim magnezyum desteği ilaçlar ile destek veriyoruz. Mesela Alzheimer da bile kullanılan magnezyum çeşitleri var. Magnezyumun birden çok çeşitleri bulunmaktadır. Hepsinin vücuttaki rolü ayrıdır. Mesela kabızlığa iyi gelen magnezyum Alzheimer için kullanılan magnezyum gibi çeşit çeşit magnezyum türleri var. Biz bunlar gelen hastaların şikayetlerine göre düzenliyoruz. Ardından hastalara takviye gıdalara verdiğimizde hastaların çok fayda gördüğünün geri dönüşlerini alıyoruz" dedi.

"Hekim kontrolü olmadan hastalar kendi inisiyatifleriyle magnezyum ilaçları almasınlar"

Herhangibi birisi eczaneye gidip magnezyum ilacını ücreti karşıladıktan sonra alabileceğini ancak magnezyum fazlalığında vücuda zararları olduğunu ancak hekimine başvurmadan alınan ilaçların vücuda zararları olabileceğini dile getiren Uz. Dr. Güngör, "Eczaneye gidip bir vatandaş magnezyum ilacını ücreti karşılığında alabilir ancak magnezyum fazlalığında vücuda zararları var. Bu nedenle mutlaka hekimine başvurup tetkiklerine başvurup ondan sonra kendisine uygun gelecek yani magnezyum çeşidine hekim belirlemesi gerekiyor. Bisglisinat hapı var bu uyku problemlerinde, kas kramplarında ve kronik yorgunluklarda verebiliyoruz. Aynı şekilde, magnezyum malat var o ise adet ağrılarında yine kas kramplarında verebiliyoruz. Yani bunların hepsinin tespiti yapılıp hekim tarafından önerildikten sonra alınmasında fayda var. Çünkü magnezyumun aşırı tüketilmesi halinde de yine tersine uyku problemleri, zihinsel sorunlar yaşanabiliyor. Hekim kontrolü olmadan hastalarımız gidip kendi inisiyatifleriyle magnezyum almasınlar" diye konuştu.