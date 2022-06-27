Mahallelerine 37 yıl sonra asfalt dökülen vatandaşlar sevinçten deliye döndü! Belediye başkanına davullu zurnalı karşılama - Son Dakika
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Mahallelerine 37 yıl sonra asfalt dökülen vatandaşlar sevinçten deliye döndü! Belediye başkanına davullu zurnalı karşılama

27.06.2022 16:17
Mahallelerine 37 yıl sonra asfalt dökülen vatandaşlar sevinçten deliye döndü! Belediye başkanına davullu zurnalı karşılama

Adana'da 37 yıl sonra ilk defa sıcak asfalta kavuşan Akarcalı Mahallesi sakinleri, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i davul zurnayla karşıladı.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Akarcalı Mahallesi'nde yaptığı çalışmalar mahalle sakinlerini sevince boğdu. Çalışmaları yerinde incelemek için mahalleyi ziyaret eden Başkan Kocaspir'i kurban keserek davul zurna ile karşılayan mahalle sakinleri, Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. Mahallelinin sevincine ortak olan Başkan Kocaispir, vatandaşlarla birlikte halay çekti.

37 yıl sonra hayalleri gerçek olan mahalleli, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı

"HİZMETLERİMİZ DURMADAN DEVAM EDECEK"

Hiçbir ayrım yapmadan ilçenin her sokağına, her mahallesine hizmet götürdüklerini belirten Başkan Kocaispir, "Akarcalı Mahallemiz kurulduğundan beri böyle bir hizmet görmedi. Mahallemiz yıllar sonra ilk defa pırıl pırıl bir asfalta kavuştu. Çıkmaz sokaklarımızı açtık, yaya köprülerimizi açtık. Şimdi de Çok Amaçlı Mahalle Evi'mizin yapımına başladık. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Hizmetlerimiz durmadan devam edecek" şeklinde konuştu.

37 yıl sonra hayalleri gerçek olan mahalleli, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı

"BAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Akarcalı Mahalle Muhtarı Şükrü Dişkaya ise mahallenin tarihinde ilk defa sıcak asfalta buluştuğunu söyledi. Başkan Kocaispir'e teşekkür eden Dişkaya, "Başkanımızla gurur duyuyoruz. 1985 yılında kurulan Akarcalı Mahallesi tarihinde ilk defa sıcak asfalta kavuştu. 9 çıkmaz sokağımız açıldı. 3 tane yaya köprümüz acilen açıldı. Yüreğir Belediyemizin mahallemize yaptığı hizmetler takdire şayan. Sayın başkanımıza, tüm Akarcalı halkı adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

37 yıl sonra hayalleri gerçek olan mahalleli, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
YORUMLAR
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Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları Başkan Kılınç, asfalt çalışmasını inceledi Başkan Kılınç, asfalt çalışmasını inceledi
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahallelerine 37 yıl sonra asfalt dökülen vatandaşlar sevinçten deliye döndü! Belediye başkanına davullu zurnalı karşılama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahallelerine 37 yıl sonra asfalt dökülen vatandaşlar sevinçten deliye döndü! Belediye başkanına davullu zurnalı karşılama - Son Dakika
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