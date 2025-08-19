Mahallenin Yıldızları-2 Etkinliği Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
Mahallenin Yıldızları-2 Etkinliği Coşkuyla Tamamlandı

19.08.2025 19:02  Güncelleme: 19:15
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallenin Yıldızları-2 etkinliği, 4 bin öğrencinin katılımıyla çeşitli spor aktiviteleri ve eğlencelerle sona erdi. Başkan Yasin Yıldız, çocukların spor yaparak yaz tatillerini verimli geçireceğini belirtti.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallenin Yıldızları-2 Etkinliği, coşku dolu bir programla kapanış yaptı. Ödül töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Yaklaşık 22 mahallemizde 4 bin tane çocuğumuz bu organizasyondan yararlanıyor" şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla geçen yıl başlattığı Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları'nın bu sene ikincisini düzenledi. Bu kapsamda 23 Haziran 2025 tarihinde başlayan Mahallenin Yıldızları-2'den 9-14 yaş aralığında 4 bin öğrenci yararlandı. Okul ve spor tesislerinden oluşan 31 noktada 75 profesyonel eğitmen refakatinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında temel spor eğitimi verildi. Eğitimler, eğlenceli oyunlar, antrenmanlar ve takım çalışması halinde yapıldı. Eğitimin yanında futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları da yapıldı.

Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış programına çok sayıda sporcu ve aile yakınları katıldı. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında şampiyon olan takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları da takdim edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da başarılı sporcuları tebrik etti. Stadyumda çocuklar için de özel bir ortam oluşturuldu. Yüz boyama, popcorn, maskot bando, balon yapımı gibi aktivitelere katılacak olan çocuklar, şişme oyun gruplarında eğlenceli zaman geçirdi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Yıldız, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuva oluyor. Geçen sene ilkini düzenledik. Evlatlarımız okul dönemi bittikten sonra zamanlarını faydalı kullanabilmeleri için bir organizasyon yaptık. Yaklaşık 22 mahallemizde 4 bin tane çocuğumuz bu organizasyondan yararlanıyor. 31 tane nokta belirledik. Spor salonlarımızı belirledik orada 4 bin öğrencimize futbol, basketbol, voleybol branşlarında eğitmenlerimiz eğitim veriyor. Bu yaklaşık 2 ay sürdü. Son 20 gün buradaki arkadaşlarımız kendi kurduğu takımlarla bir turnuvaya girdiler. Bugün de o sonuçlandı. Finale kalan evlatlarımızın final karşılaşmasında bir aradayız. Ödüllerini vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

