Mahmut Arıkan Kayseri\'de Temaslarda Bulundu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayserispor'u ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan; Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Arıkan; bir süre görüş alışverişinde bulunduktan sonra Kayserispor Tesisleri'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz gün yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden başkanlığa seçilen Nurettin Açıkalın'ı tebrik eden Arıkan, Kayserispor'a Süper Lig'de başarılar diledi.

Başkan Açıkalın ise; Kayserispor'u layık olduğu yerlere getirmek için çalışacaklarını kaydetti. - KAYSERİ