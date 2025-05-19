Mahmut Tanal: 1972-73 Devletini Arıyorum - Son Dakika
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Mahmut Tanal: 1972-73 Devletini Arıyorum

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3D Gençlik Festivali'nde konuşan CHP'li Mahmut Tanal, gençlerin sorunlarının toplumsal olduğunu vurgulayarak, eski Türkiye'nin sağladığı sosyal imkanların kaybolduğunu belirtti. Tanal, Eskişehir'in çevre yolunu gündeme getirerek, gençlerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

19.05.2025 00:15  Güncelleme: 01:01
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Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 3D Gençlik Festivali'nde konuşan CHP PM Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Hala ben 1972-1973 yılındaki devletimi arıyorum. Benim 1972-1973 yılındaki devletim benim yemeğimi, kıyafetimi, ayakkabımı, harçlığımı verirdi" dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından Kanlıkavak Parkı'nda 4'üncü Uluslararası Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali düzenlendi. Festivale CHP PM Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve gazeteci Özlem Gürses de konuşmacı olarak katıldı.

Mahmut Tanal'dan "Eskişehir'de çevre yolu neden yok?"

Festival alanına gelen CHP'li Mahmut Tanal, Eskişehir'in kronikleşen sorunu olan ve yıllardır yapılması beklenen çevre yolunu gündeme getirmek amacıyla bir dakika boyunca "Eskişehir'de çevre yolu neden yok?" diye sordu.

Mahmut Tanal yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gençlerin sorunları bireysel sorunlar değil. Bu sorunların hepsi toplumsal sorunlar. Aslında gençlerin sorunu bu toplumun vicdanının testidir. Bu toplumda bir vicdan varsa bu gençlerin sorunlarının hepsinin çözülmesi lazım. Onun için bu toplumun yani gençlerin sorunu toplumun vicdan testidir derken bunun partisi filan yok. Bu en başta anayasamızın 5. maddesi uyarınca devletin asli görevi vatandaşın önündeki sosyal siyasal tüm engelleri kaldırmaktır. Eğer bir iktidar, bir devlet vatandaşın önündeki o sosyal, siyasal, engelleri kaldırmıyorsa ve gittikçe önüne barikat koyuyorsa, engel koyuyorsa o devlet devlet değil. Devlet olabilir ama hukuk devleti değildir.

"Benim o devletim bize harçlık veriyordu. Okul aile birliklerinden para toplanmıyordu"

Hala ben 1972-1973 yılındaki devletimi arıyorum. Benim 1972-1973 yılındaki devletim şunu yapardı: Üç öğün sıcak yemeğini öğrencisine veriyordu. Benim ilkokulum, ortaokulum, lisem yatılı. Benim devletim benim yazlık, kışlık ayakkabımı veriyordu. Benim devletim benim eşofmanımı, benim spor malzemelerimi veriyordu, iç çamaşırımı veriyordu. Benim devletimin sabah etüdü, akşam etüdü oluyordu. Ben o devletimi arıyorum. Benim o devletim bize harçlık veriyordu. Okul aile birliklerinden para toplanmıyordu. O devlet nereden nereye gitti. Ama burada neye borçluyum? Ben bir çobanın oğluyum. Kimdir, nedir, Atatürk Cumhuriyeti? Atatürk Cumhuriyeti Mahmut Tanal'ın cumhuriyetidir aslında. Kimsesizlerin kimsesi Atatürk Cumhuriyetidir. Atatürk Cumhuriyeti çocuk hakladır, kadın haklarıdır, eşitliktir, adalettir, özgürlüktür.""

"Hayalini kurduğumuz cumhuriyetten çok uzağız"

Festivalde Özlem Gürses de şöyle konuştu:

"Hayalini kurduğumuz Cumhuriyetin, hayalini kurduğumuz, eşitliğin, demokrasinin, kardeşliğin, çağdaşlığın, ilericiliğin 2025 yılında başka bir noktada olmasını beklerdik elbette. Bunu kafaya çok takıyorum. O yüzden gençlere yakın durmaya çalışıyorum, onları anlamaya çalışıyorum. Ben 20'li yaşlarımda muhabir olarak başladığımda belki çok yaşamayarak, gezmeyerek, birikim yaparak, ailemden borç alarak kendime bir ev ve araba alabilmiştim. 28 yaşında bir evim ve arabam vardı. Şimdi değil ev araba penceresini alamayacak hale geldi gençler. Bizler gençliğimizde hep kendimizi muasır medeniyet vizyonunun parçası gibi hissettik. Bugün geldiğimiz noktada muazzam bir kimlik karmaşası içinde gençler. Aradaki bağ koptu ve bu boşluk duygusu ne yazık ki mutsuz birçok genç yarattı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mahmut Tanal: 1972-73 Devletini Arıyorum - Son Dakika

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