Malatya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Malatya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları

Malatya\'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları

Malatya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, iktidarın asgari ücret politikalarını eleştirerek, enflasyona karşı asgari ücretin yenik düştüğünü belirtti. Emekçilerin bir araya geldiği kutlamalarda, eğitim politikaları ve demokrasi konuları da eleştirildi.

01.05.2024 19:06
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(MALATYA) - Malatya'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, "Bakın önceki gün TÜRK-İŞ nisan ayı verilerini açıkladı ve nisan ayı verilerine göre enflasyona karşı asgari ücret tam 17 bin 725 lira olmuş. Yani 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken harcamadan bahsediyorum. Ne yazık ki daha ilk dört ayda iktidarın asgari ücreti enflasyon karşısında yenik düşmüş durumda ve buna karşı hiçbir önleyici politikaları yok" dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Malatya'da çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla emekçiler bir araya geldi. KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Biz emekçileri çalıştırmışlar, bütün vergilerimiz çalışanlardan almışlar. Sonra da AKP kendisine sermaye yaratmak için sizden topladığı parayı çeşitli yollarla, kredilerle, vergi affıyla, vergisi silmesiyle kendisine sermaye yarattığı müteahhit firmalara aktarmıştır. Bunun biz farkındayız, biz bunu biliyoruz. Biz artık uyandık. Biz artık direncin yanındayız. Birlikte, birleşerek mücadele ediyoruz" dedi.

İktidarın eğitim politikalarını eleştiren Millioğulları, "Özellikle Mili Eğitim kanadında hakim tuttuğu basın yoluyla bunu başarmaya çalışmakta. Milli eğitimde ÇEDES gibi projelerle yada yeni müfredat değişikliğiyle olmaması gereken bir din dersinde savunma sanayinin silahlarının olması gerekir mi? Hiçbir dinde, hiçbir ilahi yapıda, hiçbir felsefi yapıda silahlar olmaz ama maalesef şu anda değiştirilen taslakta, din dersinde Türk silahlanma sanayinde, İHA'lardan SİHA'lardan bahsediliyor. 15 Temmuz'u koymuşlar, 23 Nisan nerede; yok. Arkadaşlar bunların derdi cumhuriyet. Bunların derdi demokrasi. Bunlar demokrasiye açık değiller. Bunlar biat kültürünün ürünüdür" diye konuştu.

"BUGÜN YOK SAYILANLARIN GÜNÜDÜR"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise konuşmasında, şunları söyledi:

"Bugün biz yok sayılanların günüdür. Kürt halkının, Alevi halkının, kadınların, gençlerin günüdür. Biz hep vardık, varız, var olacağız. Mücadele etmekten ve onurumuzla direnişi büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın önceki gün TÜRK-İŞ Nisan ayı verilerini açıkladı ve Nisan ayı verilerine göre enflasyona karşı asgari ücret tam 17 bin 725 lira olmuş. Yani 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken harcamadan bahsediyorum. Ne yazık ki daha ilk dört ayda iktidarın asgari ücreti enflasyon karşısında yenik düşmüş durumda ve buna karşı hiçbir önleyici politikaları yok."

Kaynak: ANKA

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