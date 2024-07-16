Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Malatya\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında anma etkinlikleri düzenlendi. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dev ekranda izlendi ve şehitler anıldı. Konuşmalarda, halkın destansı direnişi ve milletin egemenliği vurgulandı. Programa Vali, 2. Ordu Komutanı, Belediye Başkanı, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

16.07.2024 00:07  Güncelleme: 00:08
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Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılında Malatya'da anma programları, 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü ile başladı. Sonrasında Sümer Park'ta düzenlenen program ile şehitler anıldı. Ellerinde bayraklarla meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekranda izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, "15 Temmuz vesayet rejimini kurmak isteyenlere karşı halkımızın destansı bir direniş gösterdiği bir gündür. 15 Temmuz yine sivil iradeyi ve halkın egemenliğini ortadan kaldırmaya karşı milletimizin canını siper ederek tarihi büyük bir destan yazdığı bir gündür" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Demokrasinin beşiği olan yeni Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o gün aziz milletimiz ferasetiyle, irfanıyla, hikmetiyle, aklıyla, vicdanıyla, sağduyusuyla bu hain darbe girişiminin önünde durdu" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını belirterek, "Bugünü biz asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Eğer unutursak 252 şehidimize ihanet etmiş oluruz, eğer unutursak 2 bin 700 gazimize ihanet etmiş oluruz, eğer unutursak bu millete hainlik etmiş oluruz. Bazıları veya birileri buna tiyatro diyebilir, birileri oyun diyebilir, esasında o oyunu oynayanlar bu millete bomba atanları Ankara'da o gün canlı şahidiyim. Kızılay'da helikopter tek aşağıdaki milleti hedef gözetmeden tarıyordu" şeklinde konuştu.

Törende son olarak söz alan Vali Ersin Yazıcı, Malatya'nın 15 Temmuz'daki destansı mücadelesinin önemine değinerek, "Bu büyük milletin ne denli güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimiyle milletimizin bağımsızlığı ve demokrasisi hedef alınmıştı. Ancak bu hain girişim karşısında milletimiz tek yürek tek vücut olarak direndi. 251 kardeşimiz şahadet mertebesine iki binin üzerinde kardeşimiz gazilik mertebesine erişti. Bu kahramanlarımız vatan aşkıyla vücutlarını hain darbecilerin el koyduğu tanklara karşı siper etmiş, 15 Temmuz destanını yazmıştır. Onların cesaretini ve fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız. Onların mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program çeşitli etkinliklerle devam etti. Programa Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Malatya, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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