Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: "Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar" - Son Dakika
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Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: "Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar"

08.06.2022 18:06
Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: "Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar"

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Topraktepe ve Sütlüce mahallelerinin sakinleri, arazilerini sulayamadıkları gerekçesiyle Battalgazi Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri’ne (DSİ) tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, “Sulama suyunu, içme suyu diye MASKİ'ye satıyorlar. Biz, hakkımızı istiyoruz. Bu su hiçbir zaman kesilmeyecek. Gerekirse kanalı yıkacağız, yine de buradan ayrılmayacağız” dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Topraktepe ve Sütlüce mahallelerinin sakinleri, arazilerini sulayamadıkları gerekçesiyle Battalgazi Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri'ne (DSİ) tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Sulama suyunu, içme suyu diye MASKİ'ye satıyorlar. Biz, hakkımızı istiyoruz. Bu su hiçbir zaman kesilmeyecek. Gerekirse kanalı yıkacağız, yine de buradan ayrılmayacağız" dedi.

Yeşilyurt ilçesinin kırsaldaki Dilek, Topraktepe ve Sütlüce mahallelerinin sakinleri, arazilerini sulayamadıkları gerekçesiyle bugün Topraktepe'deki su dağıtım noktasında toplandı. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, mahalle sakinlerinden eylemlerine son vermelerini istedi. Mahalle sakinleri ise hakları olan suyu almadan gitmeyeceklerini söyleyerek eylemlerine devam etti.

"SUYUMUZU İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kızıl, "Bu kanal, 60 yıllık bir kanal. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. Bu su, 5-6 mahalle, yaklaşık olarak 20 bin dönüm arazi sulaması yapan bir sulama. Bugün gelmişler, daha sulama başlamadan diyorlar 'Hiç su yok'. Arazide mahsullerimiz kuruyor, adamlar sularımız kesiyorlar. Daha kuraklık yok, temmuz ayı gelmemiş, daha haziranın başındayız. Burada dönüşümlü olarak devamlı suyun akmasını istiyoruz" dedi.

"SULAMA SUYUNU, İÇME SUYU DİYE MASKİ'YE SATIYORLAR"

Başka bir mahalle sakini ise yetkilileri aradıklarını ama karşılık alamadıklarını belirterek, "Battalgazi Sulama Birliği Başkanlığı'na kadar, DSİ'ye kadar aradık. Saatlerdir burada bekliyoruz. Bize diyorlar ki 'DSİ binasına gelin, orada konuşalım'. Tenezzül edip de buraya gelmiyorlar. Buradaki sulama suyunu, içme suyu diye depolamaya almışlar. Beydağ'ının neresine vurulsa oluk oluk su akıyor, gidip oralardan su çıkarmıyorlar. Sulama suyunu, içme suyu diye MASKİ'ye satıyorlar. Biz, hakkımızı istiyoruz. Bu su hiçbir zaman kesilmeyecek. Gerekirse kanalı yıkacağız, yine de buradan ayrılmayacağız. Ödeme zamanı bir gün dahi geçtiğinde direk mahkemelik oluyoruz. Sorumluları burada görmek istiyoruz" diye konuştu.

Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar
Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar
Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar
Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar

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Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yeşilyurt, Malatya, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: 'Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Arazilerini Sulayamayan Köylüler: "Sulama Suyunu, İçme Suyu Diye Maski'ye Satıyorlar" - Son Dakika
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