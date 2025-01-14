Malatya\'da Basın Kompleksi Projesi

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Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti öncülüğündeki basın kuruluşları, 'basın kompleksi' için bir araya geldi. Projeye tam destek veren gazeteciler, basının sorunlarını çözmek ve birlik içinde hareket etmek için ortak adımlar atacaklarını vurguladı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin öncülüğünde Malatya için önem arz eden 'Basın kompleksi' projesi için basının önde gelen dernek ve cemiyetlerinden başkan ve temsilcilerin de bulunduğu kahvaltı programı gerçekleştirildi.

Malatya basını için önem belirten Basın Sitesi projesi Malatya medyasını tek çatı altında topladı. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Çağdaş Gazeteciler Derneği, Anadolu Basın Birliği Derneği, Anadolu Basın Yayın Birliği, Basın İnternet Medya Yayıncılar Genel Merkezi, Dünya Basın Federasyonu Malatya Şubesi, Türk İnternet Medya Birliği Malatya Temsilciliği, İnternet Haberciler Derneği ve Anadolu Gazeteciler Platformunun Başkan ve temsilcileri, MGTC tarafından hazırlanan kahvaltı programında yer aldı.

Konuşmaya teşekkürlerini bildirerek başlayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, "Bugün burada bulunan cemiyet, dernek başkan ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bütün STK temsilcileri ve siyasetçilerle belli dönemlerde kahvaltılarda istişare ederek basının sorunlarını anlatmak amacıyla bir araya geldik. Bugünde basın temsilcileri ile bir aradayız. Herkesin bir yayın politikası var. Kimse kimsenin yayın politikasına müdahale edemez. Depremden sonra basına verilen bir değerin de olmadığını gördük. Hepimizin evleri, iş yerleri zarar gördü, sığınacak yer bulamadık. Böyle zamanlarda gazetecinin sahada olması gerekirken zorluk çektik. Bunun bir sebebi ise birlik olamıyor oluşumuzdu. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti adına yeni bir sayfa açacağız" dedi.

'Malatya açısından bir prestij olacak'

Başkan Aydın 'Basın kompleksi' projesinin gazeteciler için önem arz ettiğini belirterek, "Malatya'da gazetecilerin, basın kuruluşlarının rahat bir biçimde görevini ifa edeceği ofislerinin olduğu bir konsepte ihtiyacı var. Yarın daha büyük bir felaketle karşılaşmayacağımızın garantisi yok. Bu proje sadece MGTC'nin değil basın kuruluşlarını temsil eden herkesin projesi. Biz öncülük yaptık fakat bundan sonra hep birlikte mücadele edeceğiz. Çalışanların daha rahat bir ortamda çalışacağı bir ortam olacak. Malatya açısından ise bir prestij olacak. Gazetecilik mesleğini yapmak isteyen gençlerimize de heves olacak. Bu açıdan birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Şanslıyız çünkü Emlak Konut ve TOKİ şehrimizde. Olmaması için bir sebep yok. Zamanında olumlu işler de oldu. Düşüncemiz gerçekleşirse, adil ve adaletli, belirlenen kriterler içerisinde projeyi tamamlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Projeye destek olan Malatya Mimarlar Odasına ise teşekkür eden Başkan Aydın, "Geçtiğimiz haftalarda Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel ve yönetim kurulu ile bir araya geldik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlerden bir beklentileri olmadan projeye katkı sunacaklarını belirttiler. Yakın zamanda kendileri ile tekrar bir araya gelerek projenin taslağını kamuoyuna duyurmayı planlıyoruz" dedi.

Malatya medyasının 'Basın kompleksi' projesi için bir araya gelmesi gerektiğini belirten Dünya Basın Federasyonu Malatya Başkanı Ali Aladağ, 'Deprem sonrası basın mensupları çok zorluk çekti. İletişim başkanlığının dağıtmış olduğu powerbank bile bizler için çok kıymetliydi. Birlik olmadığımız takdirde ezilmeye mahkumuz. Çalışma ortamı çok önemli bir unsur. Mehmet Başkanın da dediği gibi basın sitesi kurulduğu takdirde insanlar daha hevesli iş yerlerine gelecek. Malatya basını için çok önemli bir proje. Artık sen-ben yok biz varız" şeklinde konuştu.

Malatya basınının birlik ve beraberlik içerisinde olursa aşamayacağı problemin olmadığını söyleyen Anadolu Basın Birliği Derneği Malatya Şubesi Başkanı Zeki Dağ ise, "Böylesine önemli bir projeyi başlatan MGTC Başkanı Aydın ve ekibine teşekkür ediyorum. Başkan Aydın'ın söylediği sözlere katılıyorum. Basın birlik ve beraberlik içerisinde olmazsa, dışarıda kalır. Bizden sonra gelecek gazeteci arkadaşlarımız için de bunu yapmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Projeyi duyurmak adına elimden geleni yapıyorum ve takdir ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımız ve basın kuruluşları için toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Projeye destek verdiklerini bildiren Anadolu Basın Yayın Birliği Malatya Şubesi Başkanı Filiz Yavuzkurt, "Depremden sonra basın konteynerlerinde Malatya medyasının bir araya gelmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Komşuluk kültürü gibi bir durum oldu. Basın Sitesi projesi ile bunu pekiştireceğimize inanıyorum" dedi.

Son olarak Basın Sitesi projesinin doğru bir düşünce olduğunu söyleyen Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Göçmen, "Mehmet Aydın bir hareketin içerisine girmiş ve önderliğini yaparak bu çalışmayı yürütüyor. Kendisine Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak teşekkür ediyorum ve tam destek veriyorum. Proje ve düşünceler çok doğru. Hak edenin yer alacağı projeye inancımız tam. Yeter ki birlik beraberlik içerisinde bir cephe oluşturarak Malatya'ya ciddi adımlar atalım" diye konuştu. - MALATYA