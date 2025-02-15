Malatya'da Depremzede Emeklilerin Sorunları - Son Dakika
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Malatya'da Depremzede Emeklilerin Sorunları

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Malatyalı depremzede emekliler, ekonomik zorluklar ve unutulduklarını belirterek çözüm istiyor.

15.02.2025 16:27
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(MALATYA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılındaMalatyalı depremzede emekliler, yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunlara dikkati çekerek acil çözüm çağrısında bulundu. Birleşik Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisi adına açıklama yapan Haydar Göktaş, "AKP iktidarından önce fitre ve zekatını veren, hac ve kurban ibadetini yerine getiren emekli, şimdi sadakaya muhtaç hale gelmiştir. Kuru ekmeğe, pazarcı artıklarına muhtaç olmuştur" ifadelerini kullandı.

Malatya'da depremzede emekliler bir açıklama yaparak depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bölgenin hala unutulmuş durumda olduğunu belirtti. Birleşik Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisi adına açıklama yapan Haydar Göktaş, şunları söyledi:

"Depremin üstünden iki yıl geçti. Sanki hiç afet, felaket olmamış bir tatil şehri gibi. Enflasyon iki katına çıkmış. Sabit gelirli vatandaşların, özellikle açlık sınırının yarısı maaş alan emeklilerin yaşaması, hayatını devam ettirebilmesi mucizelere kalmış. Deprem bölgesindeki deprem, devlet, deprem bölgesini unuttu. Ülke kamuoyu, zamanla depremzedeyi unuttu. Kaderiyle baş başa bırakıldı. Ülke gündemi, suni gündemlerle oyalanıyor. Depremzede ve emeklilerin açtığı sorunlar konuşulmuyor, çare üretilmiyor. Açlık sınırı 23 bin lira, yoksulluk sınırı 70 bin lira olmuş emekliye verdiğiniz aylık 14 bin 460 lira. Bu maaş, bir aylık ev kirası bile karşılamıyor. Depremzede emeklilerin sorun ve sıkıntıları da suni gündemlerle unutturulmaya çalışılıyor. Hasarlı, maddi imkansızlıklar da onu aradığı hasarlı evlerinden her gün depremi hissediyor ve yaşıyorlar. Depremzede emeklilerin sağlık ve ekonomi sorunları katlanarak artıyor.

"Emekliler kışı geçirir fakat yediği ayazı unutmaz"

AKP iktidarından önce fitre ve zekatını veren, hac ve kurban ibadetini yerine getiren emekli, şimdi sadakaya muhtaç hale gelmiştir. Kuru ekmeğe, pazarcı artıklarına muhtaç olmuştur. Emekliye verilen 14 bin 650 TL ile en düşük emekli aylığı, bir ev kirasını bile karşılamıyor. Ev sahipleri, emekliye kiralık ev vermiyor. Artık esnaf ve memur kefil istiyor. Aldığı maaşı ev kirasına veren emekli, evin gıda, sağlık ve ihtiyaçlarını, faturaları karşılamak için 60 yaşından sonra çalışmak zorunda. Yaşına göre iş aramak zorunda kalmış. Yoksa emekli, zevk olsun diye çalışmıyor. Şimdi de çalışan emeklilerin çalışamayacağını söylüyorsunuz. ya emekli maaşına ya da çalıştığı maaş arasında tercih yapmasını istiyorsunuz. 23 yıllık iktidarınızda bir günde emeklinin asgari ücretinin, memnun, mutlu olacağı bir karar alın artık. Bu kararınız, emekliliğinin kayıt dışı çalıştırmasını teşvik edecektir. 23 yıldır sizi iktidara getiren ve iktidarda tutan emekli ve yoksul halkı unuttunuz. Çaresizliği, yoksulluğu ile baş başa bıraktınız. Emekli, bugünleri unutmayacaktır. Emekliler kışı geçirir fakat yediği ayazı unutmaz.

"Emekliye bayramlarda verilen ikramiyelere milli bayramlar da eklenmeli"

Bizim hükümetten ve yöneticilerden isteklerimiz; bir; en düşük emekli aylığı asgari maaş kadar olmalıdır. Kök maaşlar, asgari ücret düzeyine çekilip, bundan sonraki maaş artışı ona göre olmalıdır. İki, emekli için randevu sistemi kaldırılmalıdır. Deprem bölgesinde sağlık erişimi kolaylaştırılmalıdır. Özellikle ağız, diş, kardiyoloji, nöroloji ve deprem sonu ortaya çıkan sağlık problemleri için emekli, yaşlı ve engelliler için öncelik verilmelidir. Sağlıkta alınan katkı payı kaldırılmalıdır. Üç; emekliye bayramlarda verilen ikramiyelere milli bayramlarda eklenmeli, yılda üç kez bir maaş tutarında olmalıdır."

Malatya\'da Depremzede Emeklilerin Sorunları
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Depremzede Emeklilerin Sorunları - Son Dakika

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