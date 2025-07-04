Malatya'da Doğalgaz Altyapısı Tamamlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya'da deprem öncesi yarım kalan doğalgaz projelerinin tamamlanacağını belirterek, yeni yerleşim yerlerinin yılsonuna kadar doğalgaz altyapısıyla buluşturulacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Malatya'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Deprem bölgesindeki altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik şebekelerinin yenilenmesi sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçen Bayraktar, burada partililerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'nın büyük hasar alan illerden biri olduğunu belirterek, "Burada en büyük problemimiz sadece doğalgazla ilgili. Depremden önce söz verilmiş sokağın biri yapılmış ve yarısı yapılmış, mahallenin bir kısmı yapılmış, kalan yani bizim diğer yerlerin ilgili bir problemimiz yok. Sadece bu mahallelerdeki yarım bırakılan ve söz verilen yani herkesin oturduğu yıkılmamış kalan mahalleler var, bunların tamamlanmasını bir an evvel istiyoruz. İkincisi de elektrikle ilgili bir takım problemler var. Ama en büyük problemimiz doğalgazla ilgili. İnşallah bu konuda şirkette bir takviye bir şekliyle talep edilir. Bu sağlanırsa bizim başka birçok önemli bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Malatya'nın altyapı bakımından depremlerden en çok etkilenen illerden biri olduğunu belirterek, "6 Şubat depremlerinden fiziki ve altyapı anlamında en çok etkilenen şehirlerden bir tanesi Malatya. Dolayısıyla Malatya'nın yeniden inşası için çok büyük bir gayretle son yaklaşık 2 buçuk yılda çok önemli hizmetler yapıldı" dedi.

6 Şubat depremlerinden sonra bölgenin ayağa kaldırılması için aralıksız olarak çalışıldığını belirten Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu temel öncelik bu şehirleri bir an önce tekrar yeniden inşa edebilmek, hayatı burada tekrar; sosyal hayatı, içtimai hayatı, ticari hayatı normalleştirmek gayretinde oldu. Biz de elektrik ve doğalgaz hizmetlerinde benzer yolu takip ettik. ve bu anlamda özellikle yeni yapılan yerler, TOKİ'nin yaptığı yerleşim yerlerine bu altyapı hizmetlerinin getirilmesi. Hamdolsun 10 binlerce şimdi yerleşim yeri teslim edildi hak sahiplerine. Onlar oraya oturmaya başladılar. Ama düşünün ki onlar oraya oturduklarında elektrik hizmetini götüremediniz, doğalgaz hizmetini götüremediniz; böyle bir şeyin elbette ki karşılık olması mümkün değil. Onun için biz eş zamanlı olarak bütün kurumlarımızla çok şükür bunları eksiksiz olarak tamamladılar. Diğer kısımlarda tamamlanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de doğalgazın 81 ile götürüldüğünü ve şu anda 960'a yakın yerleşim yerinde doğalgazın olduğunu ifade eden Bayraktar, "Yüzde 85 nüfusumuz doğalgaza erişimi sağlanmış durumda. Ama hedefimiz bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten, bu konforlu, daha rahat yakıttan istifade edebilmesini sağlamak. Onlara bunu sunmak. Dolayısıyla bu çalışmalar da aslında devam ediyordu. Ama bu dönem, yani bütün odağımız özellikle bu deprem bölgelerinde bu yeni yerleşim yerlerinin bu altyapıyla buluşması oldu. İnşallah bu süreçler büyük oranda artık tamamlandı, tamamlanıyor. Bu senenin sonuna doğru bu işler nihayete inşallah ermiş olacak" dedi.

Bunun yanı sıra elektrik şebekelerinin de artık yaşlandığını ifade eden Bakan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şebekeler bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak hale gelmeye başladı. Çünkü ihtiyaçlarımız da arttı. Eskiden sadece aydınlatma amaçlı olarak aslında tasarlanmış, dizayn edilmiş ve yapılmış bu hatlar, bu altyapı şimdi bunun çok daha ötesinde ihtiyaçları karşılamak durumunda. Tüketicilerimiz bu anlamda arttı. Gerek trafolarımız, gerek iletim hatlarımız, gerek dağıtım hatlarımızın bu anlamda yenilenmesi çok önemli bir aşama. Tabii bu sadece Malatya için değil, aslında bütün Türkiye için de geçerli. Dolayısıyla burada büyük bir dönüşüm sürecine giriyoruz. Artık yeni bir sistem dizaynına ve mimarisine ihtiyacımız var. Bu önümüzdeki süreç, 2026-30 dönemi için planladığımız süreçte buna göre inşallah şekillenecek. Tabii burada özellikle yine bu depremin etkilerinin, son 2 buçuk 3 yılın etkisini de göz önünde bulundurarak; özellikle depremden çok fazla etkilenen 4 ilimizde, 2 ilçemizde bir elektrik ve doğalgaz şebeke mimarisini ve altyapısını bu anlamda hayata geçireceğiz. Hedefimiz bu."

Bakan Bayraktar, öğleden sonraki program kapsamında sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler, dernek temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek Malatya'daki sorun ve talepleri yerinde dinleyeceklerini ifade etti. - MALATYA