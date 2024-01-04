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Malatya'da Filistinli Sivillere Yardım Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Filistinli Sivillere Yardım Kampanyası Düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistin'deki siviller için yardım kampanyası düzenlendi. Kurucaova Mahallesi'nde başlatılan kampanyaya katılan kadınlar, evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri satarak Filistinli sivillere destek oldular. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bu etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu belirterek, Kurucaovalı bayanların emeklerini ve yüreklerini ortaya koyduklarını ifade etti. Başkan Zelyurt ve katılımcılar, satılan ürünlerden alarak yardım kampanyasına destek verdi.

Malatya\'da Filistinli Sivillere Yardım Kampanyası Düzenlendi
04.01.2024 - 10:42,
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistin'deki siviller için yardım kampanyası düzenlendi.

İlçeye bağlı Kurucaova Mahallesi'nde taziye evinde başlatılan yardım kampanyasına, kadınlar evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri satarak Filistinli sivillere destek oldular.

Kampanyaya destek veren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'ta, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu ifade ederek, "Kurucaovalı bayanlar kendilerine yakışanı yapıp, İsrail zulmü altındaki Gazze'li kardeşlerimize kayıtsız kalmayıp, emeklerini en önemlisi yüreklerini ortaya koymuşlardır" dedi.

Başkan Zelyurt ve katılımcılar satılan ürünlerden alarak yardım kampanyasına destek verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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