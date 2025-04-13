Malatya\'da Gazze İçin Yürüyüş Yapıldı

Malatya'da Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

İnönü Caddesi'nde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler eşliğinde MalatyaPark AVM'ye yürüdü. Sık sık "Katil İsrail", "Gazze için ayağa kalk", "Zulme karşı omuz omuza" sloganlarının atıldığı yürüyüşe çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Katılımcılar, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla kefene sarılı, kan izleriyle hazırlanmış bebek maketleri taşıdı. Yürüyüşün ardından Malatya Park önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, İsrail'in saldırıları kınandı, Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi.

Kudüs Platformu adına yapılan açıklamada, Gazze'de yaşananların bir insanlık dramı olduğu vurgulanarak, uluslararası kamuoyuna harekete geçme çağrısı yapıldı. - MALATYA