Malatya'da Geleneksel 'Abdal Musa Lokması' Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da Geleneksel 'Abdal Musa Lokması' Etkinliği Gerçekleştirildi

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Malatya'nın Engüzekliler Cem ve Kültür Evi'nde düzenlenen Abdal Musa Lokması etkinliğine, bölgedeki insanlarla birlikte CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve diğer yetkililer katıldı. Dernek Başkanı Zeynal Doğan, etkinliği kurban bağışları ile dayanışma içerisinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

17.11.2024 18:14  Güncelleme: 18:23
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(MALATYA) - Malatya yöresinde geleneksel olarak her yıl 11. ve 12. aylarda yapılan 'Abdal Musa Lokması' etkinliği Engüzekliler Cem ve Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Engüzekliler Dernek Başkanı Zeynal Doğan, "Bağışlanan kurbanlarla Abdal Musa Yemeğini yapıyoruz ve bunu dayanışma içinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Malatya ve yöresinde her yıl geleneksel olarak yapılan 'Abdal Musa Lokması' etkinliklerinden biri de Engüzekliler Cem ve Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Engüzekliler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Engüzeklilerin yanı sıra Malatya'da bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, PM Üyesi Saniye Barut, İl Başkanı Barış Yıldız, Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas ve Belediye meclis üyelerinin yanı sıra Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Zeyna Abidin Vakfı Başkanı Ergun Tuluk ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Engüzekliler Cemevi'ndeki etkinlik, Muhsin Topalcengiz dedenin yürüttüğü Cem Töreni ile başladı. Çerağ uyandırma ile başlayan Cem tevhit, mersiye, semah ve gülbanklerle devam etti. Cem töreni sonrası Süleyman Sönmez dedenin okuduğu ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de katılım sağladığı lokma duası sonrası lokmaların dağıtılmasıyla son buldu.

"Herkes kurbanı varsa bu aya bırakıyor"

Yemek sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Engüzekliler Dernek Başkanı Zeynal Doğan şunları söyledi:

"Engüzekliler Kültür Derneği, bizim dernek bin 500 haneden oluşuyor, toplum olarak. Her yıl 11'inci ayda gelenek haline getirdik, Abdal Musa Yemeğini yapıyoruz. Bu Abdal Musa Yemeği de şöyle oluşuyor. Herkes kurbanı varsa bu aya bırakıyor. Bir kişi araba ya da tarla almışsa ya da çocuğu üniversiteyi kazanmışsa bize birer kurban bağışlıyor. O bağışlanan kurbanlarla Abdal Musa Yemeğini yapıyoruz ve bunu dayanışma içinde gerçekleştiriyoruz."

Malatya\'da Geleneksel \'Abdal Musa Lokması\' Etkinliği Gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Geleneksel 'Abdal Musa Lokması' Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Geleneksel 'Abdal Musa Lokması' Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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