Malatya'da resmi bayramlaşma töreni - Son Dakika
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Malatya'da resmi bayramlaşma töreni

09.07.2022 18:45
Malatya'da resmi bayramlaşma töreni

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik tarafından resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik tarafından resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan,

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi. - MALATYA

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Büyükşehir ve MASKİ'de bayramlaşma töreni yapıldı Büyükşehir ve MASKİ'de bayramlaşma töreni yapıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da resmi bayramlaşma töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da resmi bayramlaşma töreni - Son Dakika
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