Malatya\'da sağanak ulaşımı aksattı, MASKİ tıkanan mazgalları açtı

Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da öğleden sonra etkili olan sağanak kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağanağın ardından çevre yolunun bazı bölümleri suyla kaplandı. Su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler ise ilerleyebilmek için kaldırım üzerinden gitmek zorunda kaldı.

Özellikle su tahliyesinin yetersiz kaldığı noktalarda biriken yağmur suları yayaların hareketini de zorlaştırdı.

Yağışın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışma başlattı. Ekipler, yağmur sularının tahliyesini sağlamak amacıyla tıkanan mazgalları açmak için müdahalede bulundu.