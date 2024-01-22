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Malatya'daki çadır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Malatya'daki çadır alevlere teslim oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir depremzedeye ait çadırda yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında çadır küle döndü.

22.01.2024 - 18:33,  Güncelleme: 18:40
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Malatya'daki çadır alevlere teslim oldu

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir depremzedeye ait çadırda yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında çadır küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir ilçede yaşayan ve depremlerde ikameti hasar alan Alman uyruklu Petra Gesges'e ait olan çadır henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında kıyafetleri ile bir takım özel eşyalarının zarar gördüğünü belirten, Petra Gesges yangın sırasında kendine yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür etti.

Malatya\'daki çadır alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA
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