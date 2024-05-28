Malatya Et ve Balık Pazarı Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
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Malatya Et ve Balık Pazarı Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

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6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da, Et ve Balık Pazarı Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Ancak esnaf, verilen sözlerin tam yerine getirilmediğini ve reklamlarının eksik olduğunu belirtti.

28.05.2024 12:36  Güncelleme: 12:43
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(MALATYA) - 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da, Et ve Balık Pazarı Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, "Reklamımız biraz eksik. Otoparkın altı olduğu için kolonlara tabelalar asılacaktı. Verilen sözler tam yerine getirilmedi. Dışarıdan gelen millet burayı göremiyor" dedi.

Malatya'da 6 Şubat sonrasında bir süre hizmet veremeyen daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisiyle Adliye Binası otoparkına geçen Et ve Balık Pazarı esnafı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdi.

Başta otopark sorunu olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, esnafın yaşadığı sorunları paylaştı. Küçer, şunları söyledi:

"Sıkıntılarımız var. Birincisi kasaplar hiçbir komisyona dahil edilmiyor. Herkes kendi başına bir baş çekiyor. Kasapların burada bir ağırlığı var. Kıyma çekimi, et parçalama, kesim kasaplardan başka herkes yapıyor. Bakıyorsun berber kıyma makinesi koymuş, et çekiyor. Manav et çekiyor. Bu normal olarak kanunen yasak. Ben aynı zamanda Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Şimdi biz bakanlarla görüştüğümüzde, bakanlığın bize verdiği kararnamede bunun yapılması kesinlikle yasak. Çok büyük cezaiyi yaptırımlar uygulanıyor. Fakat Malatya'da biz 3 senedir bunu bir türlü faaliyete geçiremiyoruz. Adam berber kıyma çekiyor. Zabıtayı aradığımızda zabıta diyor ki 'Biz bir şey yapamayız.'"

"Verilen sözler tam yerine getirilmedi"

Vatandaşın depremden sonra kasap esnafının yeni yerinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Küçer, bu konuda Büyükşehir'den 'açılış' talep etti. 31 Mart yerel seçimi öncesinde verilen sözlerin bir kısmının tutulmadığını ifade eden Küçer, "Reklamımız biraz eksik. Otoparkın altı olduğu için kolonlara tabelalar asılacaktı. Verilen sözler tam yerine getirilmedi. Bir kısmı getirildi bir kısmı getirilmedi. Biz bu etrafın düzeltilip, buradaki trafik sorununun, bu ucube görüntünün, insanların rahatlıkla eşiyle çocuğuyla şuraya gelip rahat rahat alışveriş yapması için elimizden geleni yaparız. Dışarıdan gelen millet burayı göremiyor. Çünkü  geldiği zaman sanki burası otoparkmış gibi, terk edilmiş bir alan gibi görünüyor" diye konuştu.

"Aileler rahatlıkla buraya gelemiyor"

Esnaf Şükrü Dal ise en büyük sorunlarının başında otopark sorunu olduğunu söyledi. İnsanların, Malatya Çarşısı şantiye alanından zar zor Pazar'a ulaştığını ve burada da araçlarını park edecek yer bulmadığına dikkat çekti. Dal, yetkililere şöyle seslendi:

"En büyük sıkıntımız otopark. İnsanlar rahat gelip alışverişini yapamıyor. Aileler rahatlıkla buraya gelemiyor. Şantiyeyi burnumuzun dibine kurmuşlar. Bu şantiyede çalışan işçi arkadaşların araçları var. Şantiye yetkilileri ile görüştüğümüzde 'Trafiğe bildirin bizim araçları kaldırsınlar' beyanında bulundular. Biz esnaf olarak kimseyle mücadele etme şansımız yok. Yetkililerden bu işin bir an önce çözülmesini istiyoruz."

Malatya Et ve Balık Pazarı Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı
Kaynak: ANKA

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