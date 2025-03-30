Malatya Valisi: 2025'te Tüm Hak Sahiplerine Konut Teslimi Hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Valisi: 2025'te Tüm Hak Sahiplerine Konut Teslimi Hedefleniyor

Malatya Valisi: 2025\'te Tüm Hak Sahiplerine Konut Teslimi Hedefleniyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, 2025 yılı itibarıyla tüm hak sahiplerine konutlarının teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bayramlaşma programında Malatya'nın birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı.

30.03.2025 15:56  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "2025 yılı içinde tüm hak sahiplerine konutlarını teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nın 1. günü kent protokolünün ve STK'ların katılımı ile bayramlaşma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen bayramlaşma programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları katıldı.

"Malatya'nın birliği güçleniyor"

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayının huzur içinde geçtiğini belirterek, "Bayram, dayanışma ve birlik ruhunu pekiştiren özel günlerden biridir. Malatya olarak her zaman olduğu gibi kenetlenmeye ve el ele vermeye devam ediyoruz. Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.

"Depremin yaralarını hep birlikte sarıyoruz"

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek, "Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla bölgeye koştu. 95 bini aşkın konut ve iş yerinin inşası sürüyor. 2025 yılı itibarıyla vatandaşlarımız güvenli evlerine ve iş yerlerine kavuşacak" dedi.

Vali Yavuz, Malatya'nın birlik ve beraberlik ruhunun her zaman güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bayram, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Malatya, bu süreçte büyük bir özveriyle kenetlendi. Tüm hayırseverlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Güvenli ve yaşanabilir bir Malatya inşa ediyoruz"

Malatya'nın geleceği için tüm kurumların tek hedef doğrultusunda hareket ettiğini belirten Yavuz, "Amacımız, Malatya'yı depreme dayanıklı, güvenli ve modern bir şehir haline getirmek. 2025'in sonunda, herkesin huzurla yaşayacağı bir Malatya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bayramlaşma programı, katılımcıların iyi dileklerini paylaşmasıyla sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, malatya, İnşaat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Valisi: 2025'te Tüm Hak Sahiplerine Konut Teslimi Hedefleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı

16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:46 Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:13 Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 17:05:01. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya Valisi: 2025'te Tüm Hak Sahiplerine Konut Teslimi Hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement