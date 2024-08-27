Malatyalı depremzede kadınlar stres atıyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatyalı depremzede kadınlar stres atıyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Malatyalı depremzede kadınlar stres atıyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Malatya'da depremde evlerini kaybeden kadınlar, mahallelerinde açılan halk eğitim kursuna katılarak stres atıyor ve ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kursiyerler, yaptıkları giysileri sergide satışa çıkararak gelir elde ediyor.

27.08.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatyalı depremzede kadınlar, mahallelerinde açılan halk eğitim kursuna katılarak hem stres atıyorlar hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

6 Şubat depremlerinin etkili olduğu illerin başında gelen Malatya'da bir yandan şehrin yenide inşası sürerken bir yandan da depremzedelerin psikolojilerinin düzeltilmesi adına birçok sosyal aktivite düzenleniyor.

Depremde evlerini, yakınlarını kaybedenler ev kadınları mahallelerinde açılan halk eğitim merkezi kursuna katılarak hem yaşadıkları bu deprem stresini atıyor hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Usta halk eğitim öğreticisi Songül Şahin'in Tandoğan Mahallesi'nde açtığı kursa katılan depremzede kadınlar burada yaptıkları giysileri açılan sergide satışa çıkardı.

Kurulan çadırda el emeklerini görücüye çıkaran kursiyerler, yetkililerden kendilerine kalıcı bir yer isterken bu dar zamanda kendilerine böylesi bir kurs açan Songül Şahin'e de teşekkür ettiler. Depremde çok acı çektiklerini ve bu ağır stresi mahallelerinde açılan kursa katılarak atmaya çalıştıklarını ifade eden kursiyerler, farklı işlerle uğraşmanın psikolojilerine iyi geldiğini söylediler. Kursta dikiş, nakış gibi el becerilerini de geliştirdiklerini belirten kursiyerler, sergiye çıkardıkları ürünlerini satarak ev ekonomilerine de katkı sunduklarını ifade ettiler.

Kurs hocası Songül Şahin ise deprem sonrası Elazığ'ın Keban ilçesine gittiğini ve orada bu işi yaptığını belirterek bir süre sonra Malatya'ya dönmeye karar verdiğini söyledi. Malatya'da da depremin izinin silinmeye başlanıldığını belirten Şahin, mahallede açtığı kurs ile depremzede kadınlara hem maddi hem de manevi olarak katkıda bulunduklarını ifade etti. Kursu açarken en büyük destekçilerinden birisinin de eşi olduğunu ifade eden Şahin, ev kadınlarına da çağrıda bulunarak halk eğitim merkezi kurslarına katılmalarını istedi.

Kısıtlı alanda kurs açtıklarını da belirten Songül Şahin, yerel yöneticilere de çağrıda bulunarak sabit ve daha geniş mekanlar açılması noktasında destek istedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, malatya, Deprem, Stres, Deprem, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatyalı depremzede kadınlar stres atıyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:43:55. #1.11#
SON DAKİKA: Malatyalı depremzede kadınlar stres atıyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement