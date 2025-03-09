MalatyaPark\'ta Ramazan Etkinlikleri

Malatya'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan MalatyaPark AVM, Ramazan ayını birbirinden özel etkinliklerle kutluyor. Her gün iftardan sonra gerçekleşen geleneksel Ramazan eğlencelerinde tiyatro gösterileri, masal anlatımları, animasyonlar ve çeşitli ikramlar ziyaretçilerle buluşuyor.

MalatyaPark AVM, Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtmak amacıyla özel olarak hazırlanan etkinliklerle, ziyaretçilerine hem nostaljik hem de eğlenceli anlar yaşatıyor. Ramazan'ın başlaması ile start alan etkinlikler 26 Mart'taki Kadir Gecesi Özel Programı ve Semazen Gösterisi ile son bulacak.

AVM içerisinde Ramazan ayı boyunca hizmet veren geleneksel fotoğraf çekim standı da büyük ilgi görürken, Ramazan'da birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşatılması amaçlanıyor. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olup, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi hedeflenirken Ramazan ayının manevi atmosferinde alışveriş ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenler, MalatyaPark AVM'de unutulmaz anlar yaşıyor. - MALATYA