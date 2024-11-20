Malta Bakanı Galdes, Gaziantep'teki Deprem Konutlarını İnceledi - Son Dakika
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Malta Bakanı Galdes, Gaziantep'teki Deprem Konutlarını İnceledi

Malta Bakanı Galdes, Gaziantep\'teki Deprem Konutlarını İnceledi

Malta'nın Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası inşa edilen kalıcı konut ve sosyal alanları ziyaret etti. Galdes, konutların hızlı bir şekilde tamamlanmasının Türkiye'nin dayanışma ve seferberlik ruhunu gösterdiğini belirtti.

20.11.2024 16:18  Güncelleme: 16:21
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Malta'nın Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası inşa edilen kalıcı konut ve sosyal donatı alanlarını inceledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta'nın Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Galdes, teknik kadrosuyla birlikte Nurdağı ilçesinde hızlıca hizmete alınan kalıcı konut ve sosyal donatı alanları ile 244 dükkandan oluşan içerisinde restoran, çiçekçi, market ve kuaför gibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı noktaları gözlemledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelere ayrıca Malta heyetinden Sekreterlik Başkanı Jason Vella, Daimi Sekreter Emanuel Psaıla, Polikita ve Projeler Direktörü Leonard Scerri, Konut İdaresi İcra Kurulu Başkanı Matthew Zerafa katıldı. Galdes'e Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Hakan Aslansoy ve Feray Yılmaz eşlik etti. 6 Şubat depreminden bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgelerine sağladığı hizmetler ve destekler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Galdes, "Bizim için muazzam bir tecrübe oldu. Bu kadar yıkıcı bir depremin doğal afetin akabinde bu kadar kısa bir süre içerisinde kalıcı konutların tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiş olabilmesi 1 yıl gibi çok kısa bir zamanda ortaya konuşan dayanışma, seferberlik ruhunu ve Türkiye Cumhuriyet'inin büyük bir devlet olduğunu ve böyle zor bir zamanlarda vatandaşının dertlerine çare olabilmesi refleksinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Biz Malta hükümetinin Çevre Şehircilik ve Konut İskan Bakanlığı olarak buradaki tecrübelerimizden, istişarelerimizden ziyadesiyle memnun olduk. Toplu konut idaresini tebrik etmek isterim. Burada yaptıkları çok kaliteli iş için. Aynı zamanda bu kadar büyük ölçekli bir yeniden imar projesini hayata geçirebildiği için Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilerini tebrik etmek isterim" dedi.

Programda ayrıca Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İkili İlişkiler Şube Müdürü Baran Görmez, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Protokol Şube Müdürlüğü Cemal Bostascıoğlu, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Hakan Kılyar, AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malta Bakanı Galdes, Gaziantep'teki Deprem Konutlarını İnceledi - Son Dakika

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