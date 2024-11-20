Malta Bakanı Galdes, Nurdağı'ndaki Deprem Sonrası Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malta Bakanı Galdes, Nurdağı'ndaki Deprem Sonrası Çalışmaları İnceledi

AB üyesi Malta'nın Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası hızla inşa edilen kalıcı konutları ve sosyal alanları inceledi. Galdes, yapılan çalışmaları ve hizmetlerin kalitesini övgüyle değerlendirdi.

20.11.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta Bakanı Galdes, Nurdağı'ndaki çalışmaları AB gözüyle inceledi

GAZİANTEP - AB üyesi Malta'nın Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası hızla inşa edilen kalıcı konut ve sosyal alanları teknik ekibiyle birlikte inceledi.

Galdes, teknik kadrosuyla birlikte Nurdağı ilçesinde hızlıca hizmete alınan kalıcı konutlar, sosyal donatı alanlarını, 244 dükkandan oluşan içerisinde restoran, çiçekçi, market ve kuaför gibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı noktaları ilgiyle gözlemledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Bu kadar büyük ölçekli bir yeniden imar projesini hayata geçirebildiği için yetkilileri tebrik ederim"

Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes yaptığı açıklamada emeği geçenlere ve kısa sürede konut teslimini tebrik ederek, "Bizim için muazzam bir tecrübe oldu. Bu kadar yıkıcı bir depremin doğal afetin akabinde bu kadar kısa bir süre içerisinde kalıcı konutların tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiş olabilmesi 1 yıl gibi çok kısa bir zamanda ortaya konuşan dayanışma, seferberlik ruhunu ve Türkiye Cumhuriyet'inin büyük bir devlet olduğunu ve böyle zor bir zamanlarda vatandaşının dertlerine çare olabilmesi refleksinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Biz Malta hükümetinin Çevre Şehircilik ve Konut İskan Bakanlığı olarak buradaki tecrübelerimizden, istişarelerimizden ziyadesiyle memnun olduk. Toplu konut idaresini tebrik etmek isterim. Burada yaptıkları çok kaliteli iş için. Aynı zamanda bu kadar büyük ölçekli bir yeniden imar projesini hayata geçirebildiği için Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilerini tebrik etmek isterim" dedi.

Galdes'e Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Hakan Aslansoy ve Feray Yılmaz eşlik etti. 6 Şubat depreminden bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgelerine sağladığı hizmetler ve destekler hakkında bilgi verdi.

İncelemelere ayrıca Malta heyetinden Sekreterlik Başkanı Jason Vella, Daimi Sekreter Emanuel Psaıla, Polikita ve Projeler Direktörü Leonard Scerri, Konut İdaresi İcra Kurulu Başkanı Matthew Zerafa katıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - İkili İlişkiler Şube Müdürü Baran Görmez, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Protokol Şube Müdürlüğü Cemal Bostascıoğlu, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Hakan Kılyar, AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun programda yer aldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Doğal Afetler, Gaziantep, Politika, Nurdağı, Ekonomi, Deprem, Yerel, Yaşam, Malta, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malta Bakanı Galdes, Nurdağı'ndaki Deprem Sonrası Çalışmaları İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
01:37 Montella’dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 18:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: Malta Bakanı Galdes, Nurdağı'ndaki Deprem Sonrası Çalışmaları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.