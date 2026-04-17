Maltepe Belediyesinden arsa iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe Belediyesinden arsa iddialarıyla ilgili açıklama

Maltepe Belediyesinden arsa iddialarıyla ilgili açıklama
17.04.2026 21:30  Güncelleme: 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait bir arsanın izinsiz oto yıkama tesisi olarak kullanılmasına karşı yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, kamusal alanların korunması ve haksız işgallere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Maltepe Belediyesinden, mülkiyeti belediyeye ait olan bir arsa için ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Bahse konu arsanın; izinsiz ve ruhsatsız şekilde oto yıkama tesisi olarak kullanıldığının tespit edildiği ve bu kapsamda gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir kişi ya da grubun kamu alanlarını haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanmasına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Maltepe Belediyesi, son günlerde bazı yazılı ve görsel basın organlarında, kurum ve bazı kurum yetkilileri hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Mülkiyeti belediyeye ait olan Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan (16739/1) arsaya ilişkin yapılan açıklamada arsanın imar planlarında "Park ve Yeraltı Otopark Alanı" olarak tanımlı olmasına rağmen, izinsiz ve ruhsatsız şekilde oto yıkama tesisi olarak kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"3 Haziran 2025 tarihinde bahsi geçen arsayla ilgili 'Fuzuli İşgal Tespit Tutanağı' düzenlenmiş, 2 Temmuz 2025 tarihinde Belediyemiz Ecrimisil Komisyonu'nun kararı ile 1.483.942 TL tutarında ecrimisil tahakkuk ettirilmiş, 24 Temmuz 2025 tarihinde işgalciye resmi ihbarname tebliğ edilmiş ve 8 Eylül 2025 tarihinde ise işgal edilen alanın tahliyesine ilişkin tebliğ yapılmıştır.

İlgili şahıs, Belediyemiz tarafından gerçekleştiren işlemleri durdurmak amacıyla İstanbul İdare Mahkemeleri'nde (13., 7. ve 10. İdare Mahkemeleri) 6 ayrı dava açmıştır. Yıkım işleminin gerçekleştirildiği tarihte, Belediyemiz aleyhine açılan davalar kapsamında yürütmenin durdurulmasına ilişkin herhangi bir karar bulunmamaktadır. Maltepe Kaymakamlığı'nın 16/10/2025 tarih sayılı yazısı dikkate alınarak; sonraki aşamada, 04.11.2025 tarihli ve 1100 sayılı Encümen Kararı ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca ruhsatsız/kaçak yapıların kaldırılmasına yönelik işlem tesis edilmiştir. 6 Şubat 2026 tarihinde verilen süre sonrasında 9 Şubat 2026 tarihinde alanın boşaltıldığı görülmüş ve kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilmiştir."

Konuyla ilgili yürütülen işlemlerinin tamamen kamu arazisinin işgalden arındırılması ve kaçak yapılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, yapılan işlemlerin mevzuata uygun ve rutin idari uygulamalardan ibaret olduğu ve "rüşvet" olarak ifade edilen tutarın, kamu arazisinin haksız kullanımından kaynaklanan ve ilgilinin ödemekle yükümlü olduğu yasal bir borç olduğu açıklandı.

"Kamusal alanları işgal ettirmeyeceğiz"

Belediye tarafından yürütülen; işgal tespiti, ecrimisil tahakkuku, tahliye ihtarı ve kaçak yapıların kaldırılmasına ilişkin süreç tamamen hukuki prosedürlerden oluştuğuna vurgu yapılırken; ilgili şahsın kamu arazisini haksız kullanımı nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu, tamamen yasal borca ilişkin hukuki sürecin çarpıtılarak 'rüşvet' iddiasına dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada ilgili şahsın iddiaları yargıya taşınmış olduğu ve belediye tarafından gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı ve "Kamusal alanları korumak, halkın ortak kullanımına ait yerleri işgallerden arındırmak ve kamu yararını gözetmek belediyemizin temel sorumlulukları arasındadır. Bu kapsamda, hiçbir kişi ya da grubun kamu alanlarını haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesinden arsa iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 21:52:54. #7.12#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesinden arsa iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.