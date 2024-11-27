Maltepe Belediyesi'nden Kültür ve Sanat Gezileri - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden Kültür ve Sanat Gezileri

Maltepe Belediyesi\'nden Kültür ve Sanat Gezileri

Maltepe Belediyesi, İstanbul'daki müzelere düzenlediği kültür ve sanat gezilerine başladı. Gezi programı 26 Aralık'a kadar devam edecek ve vatandaşlar tarihî mekanları ziyaret edecek.

27.11.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Maltepe Belediyesi'nce dünyanın en eski şehirleri arasında bulunan İstanbul'daki müzelere kültür ve sanat gezileri düzenlenmeye başladı. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce 26 Aralık'a dek devam devam edecek gezilerin ilk durağı Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Türk Kültür Mahallesi oldu.

Maltepeli vatandaşlar rehber eşliğinde dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Zeytinburnu'ndaki yapıyı ziyaret etti. Vatandaşlar İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in şehre girdiği kapının yanı başındaki müzede tarihi bir yolculuğa çıktı. Ziyaretçiler, İstanbul'un fethini, fetih sonrası dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in çok yönlü lider kişiliğini günümüze taşıyan üç boyutlu mapping gösterimini ilgiyle izledi. Vatandaşlar mapping teknolojisiyle İstanbul'un fethini yaşadı.

Şehrin tarihi yapıları ziyaret edilecek

Gezi kapsamında Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi, Art İstanbul Feshane, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nı, Bulgur Palas ve Casa Botter, İstanbul Modern, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı ziyaret edilecek. Gezi programıyla ilgili detaylı bilgiye Maltepe Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden Kültür ve Sanat Gezileri - Son Dakika

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