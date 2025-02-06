Maltepe'de Afet Yönetimi ve Deprem Paneli Düzenlendi

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" Türkiye'de Afet Yönetimi ve Deprem Gerçeği" Maltepe'de masaya yatırıldı

İSTANBUL - 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümünde Maltepe'de "Türkiye'de Afet Yönetimi ve Deprem Gerçeği" isimli panel düzenlendi. Panelde konuşan Başkan Esin Köymen, "Depremde güvenli bir Maltepe için demokratik bir işleyişi benimsiyor, bu göreve gelirken verdiğimiz söz doğrultusunda katılımcı sürecin yol haritasını hep birlikte oluşturuyoruz" dedi.

Maltepe Belediyesi, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen, asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinin yıl dönümünde "Türkiye'de Afet Yönetimi ve Deprem Gerçeği" isimli panele ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Mimar Ayşe Mücella Yapıcı, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, oyuncu- yazar Orhan Aydın ve akademisyen Dr. Ayşe Kaşıkırık konuşmacı olarak katıldı. 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi, Türkiye'de deprem olgusu, meydana gelmesi beklenen depremler, afet ve deprem konusunda yapılması gerekenler, konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı. Ayrıca 6 Şubat'taki deprem felaketinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi de kültür merkezinde yer aldı. Panelde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bütüncül planlama ilkelerini reddeden anlayışın, kentlerimizi muhtemel depremlere karşı zayıf güvencesiz ve riskli duruma soktuğu, yaşadığımız acı tecrübelerle kanıtlanmıştır. Türkiye'de deprem korkusu, rant odaklı planlama, kentleşme ve yapılaşma politikalarına meşruiyet zemini olarak kullanılmış, geçen yıllara rağmen afet dirençli kentler ne yazık ki oluşturulamamıştır. Bu süre zarfında kentlerimizi daha güvenilir ve daha sağlıklı hale getirmek için toparlanan her türlü vergi ve ödenek amaç dışı kullanılmış, afet toplanma alanları alışveriş merkezleri ve rezidanslara dönüştürülmüş, kentsel dönüşüm projeleri ise güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak yerine rant odaklı projelerle, kent merkezlerinde yaşayanlar için zorunlu göçlere neden olmuştur. Afetler ve kriz şartlarında, başarılı iyileşme süreçleri için bilimsel ilkeler ve gerçekler doğrultusunda toplum yararını gözeten önlemler alınması gerekir. Bu süreçte merkezi ve yerel yönetimlerin, emek ve meslek örgütlerinin bilim adamları ve bilim kadınlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın iş birliği içinde olduğu, bilim ve tekniği temel alan toplumcu politikaların hayata geçirilmesi esas olmalıdır. Bu doğrultuda depremde güvenli bir Maltepe için demokratik bir işleyişi benimsiyor, bu göreve gelirken verdiğimiz söz doğrultusunda katılımcı sürecin yol haritasını hep birlikte oluşturuyoruz" dedi.