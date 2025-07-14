Maltepe'de Kadın El Emeği Günleri Açıldı - Son Dakika
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Maltepe'de Kadın El Emeği Günleri Açıldı

Maltepe\'de Kadın El Emeği Günleri Açıldı
14.07.2025 12:01  Güncelleme: 12:07
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Maltepe Adalet Parkı'nda düzenlenen Kadın El Emeği Günleri, kadın emeğinin desteklenmesini hedefliyor. Etkinlikte, el yapımı ürünler sergileniyor ve satışa sunuluyor. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kadınların cesaretini takdir ederek dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Kadın El Emeği Günleri", Maltepe Adalet Parkı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kadın emeğinin desteklenmesini ve iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyen etkinliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar stantları ziyaret etti. Kadınlar ile sohbet ederek ürünlerini inceleyen Köymen, "Harika işler yapıyorsunuz. Cesaretinizle başka kadınlara ilham oluyorsunuz. Burada dayanışma ruhuyla birbirinizin farkına varıyorsunuz. Kadınların hayatın her alanında görünür olduğu, emeğinin yok sayılmadığı, eşit ve adil bir ülke için hep birlikte çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bol, bereketli kazançlarınız olsun" dedi. Kadınların istek ve önerilerini dinleyen Köymen, Maltepe'de el emeği ürünlerin sergileneceği yıl boyunca devam edecek bir proje için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Koleksiyoner kimliği de bulunan Köymen, baykuş koleksiyonuna eklemek üzere el yapımı baykuş biblosu satın aldı.

Kadın El Emeği Günleri'nde kadınlar tarafından hazırlanan takı ürünlerinden hediyelik eşyalara, el yapımı mumlardan nevresim ürünlerine pek çok özgün ve el yapımı ürün ziyaretçilerin beğenisine ve satışına sunuluyor. Kadın El Emeği Günleri, 20 Temmuz tarihine kadar Maltepe Adalet Parkı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esin Köymen, istanbul, Maltepe, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de Kadın El Emeği Günleri Açıldı - Son Dakika

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