Maltepe'de Sivas Kültür Günleri'nde CHP ve YENİ Partililer sözlü kavgaya tutuştu - Son Dakika
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Maltepe'de Sivas Kültür Günleri'nde CHP ve YENİ Partililer sözlü kavgaya tutuştu

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Maltepe\'de Sivas Kültür Günleri\'nde CHP ve YENİ Partililer sözlü kavgaya tutuştu
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Maltepe\'de Sivas Kültür Günleri\'nde CHP ve YENİ Partililer sözlü kavgaya tutuştu
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Maltepe'deki 6. Sivas Kültür Günleri'nde iddiaya göre SİVKON Başkanı Metin Yarım, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adını anmayıp YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e övgüde bulundu. Tepki üzerine sözlü kavga çıktı; İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Yüksel alandan ayrıldı.

Maltepe'de düzenlenen 6'ncı Sivas Kültür Günleri'nde yapılan kürsü konuşmasında, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adının anılmaması ve YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e yönelik övgüler tepkiye neden oldu. YENİ Parti'liler ile CHP'liler arasında sözlü kavga çıktı

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde gerginlik yaşandı. İddiaya göre Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Konfederasyon Başkanı Metin Yarım'ın kürsüde yaptığı konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmayıp YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e övgülerde bulunması, alandaki katılımcıların tepkisine yol açtı. Alanda bulunanların arasında başlayan gerginlik aniden sözlü kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve çok sayıda kişinin etkinlik alanından ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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