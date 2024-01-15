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Malzeme Fiyatlarındaki Artış Spor Aleti Üreticilerini Zorluyor - Son Dakika
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Malzeme Fiyatlarındaki Artış Spor Aleti Üreticilerini Zorluyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde spor aletleri üreten makine mühendisi Aykut Kütküt, malzemelerin sürekli artan fiyatlarından dolayı müşterilere güncel fiyat veremediğini ve işini büyütmekte zorlandığını belirtti. Aynı zamanda işsizlik sorunuyla karşı karşıya olan birçok kişi de Aykut Kütküt'e yardımcı olmak için çalışmalarına katılıyor.

15.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:54
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde spor aletleri yapıp satan makine mühendisi Aykut Kütküt, malzemelere sürekli gelen zamlara tepki gösterdi. Kütküt "Ben 2 yıl önce 40'a 40 profili 35 liraya alırken şu an 400 lira civarı. Ben bunu maliyetlerin üzerine ekleyemiyorum müşteriye fiyat veremiyorum. Çok aşırı bir enflasyon var bu konuda. Elektrotlarımız, boyalarımız olsun bütün malzemelerimiz olsun hepsinde bir yüzde 100 bir fiyat artışları var. Ben bunu müşteriye sunarken de çok aşırı zorlanıyorum. Müşterilere kısa sürede zam arttığı için müşterilere ben ürünleri sunamıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Akova köyünde yaşayan makine mühendisi Aykut Kütküt, iş bulamadığını ve bu yüzden spor aletleri yapıp satarak para kazanmaya çalıştığını belirtti. 2018 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve sonrasında 3 yıl iş aradığını belirten Kütküt, edindiği kısa iş tecrübesinden sonra köyüne kendi atölyesini kurdu. Malzeme fiyatlarının devamlı yükselmesinden dert yanan Aykut Kütküt, fiyatların sürekli olarak değiştiğini ve müşterilerine güncel fiyat veremediğini ifade etti.

"İŞİMİ BÜYÜTMEKTE ZORLANIYORUM"

Aykut Kütküt şunları söyledi:

"Ben 4 yıl önce makine mühendisliğinden mezun oldum. Fabrikaya girmiştim Kadirli'de. Hayalim üretim yapmaktı, imalat yapmaktı. Kendi imkanlarımla köydeki malzemeleri kullanarak, demirleri kullanarak ilk başta kendime bir spor aleti yaptım. Ondan sonra bu işin ticaretini yapabilir miyim acaba diyerek, 2 yıl önce başladım spor aletleri yapmaya. Ev tipi olarak tasarladım ondan sonra profesyonel spor salonları olarak imalatını yapıyorum şu an. Yeni kazandıklarımla da yeni makineler almaya çalışıyorum. Yeni projeler, yeni makineler var aklımda. Profesyonel spor salonlarına malzeme satmak hedefim, yurt dışına satmak. Bu arada maliyetlerimiz aşırı şekilde arttı. Ben 2 yıl önce 40'a 40 profili 35 liraya alırken şu an 400 lira civarı. Ben bunu maliyetlerin üzerine ekleyemiyorum müşteriye fiyat veremiyorum. Çok aşırı bir enflasyon var bu konuda. Elektrotlarımız, boyalarımız olsun bütün malzemelerimiz olsun hepsinde bir yüzde 100 bir fiyat artışları var. Ben bunu müşteriye sunarken de çok aşırı zorlanıyorum. Kısa sürede zam arttığı için müşterilere ben ürünleri sunamıyorum. Yeni güncel fiyat veremiyorum müşterilere. Onlarda ister istemez alım gücünü yavaşlatıyor bende işi büyütmekte zorlanıyorum. Ben stoklu çalışamadığım için her müşteri için teker teker malzeme alıyorum. Maddi durumum olmadığından dolayı onun için örnek veriyorum, müşteriyle ben 3 bin liraya anlaştım, gidip alıyorum malzemeleri, eski fiyattan hesaplıyorum. Tekrardan maliyete bakıyorum 2 bin 500 lira olmuş maliyeti. O yüzden çok zorlanıyorum stoklu çalışmam lazım."

"5 YIL İŞ ARADIM BIKTIM USANDIM VAZGEÇTİM"

Oğuzhan Kafalı ise "Meslek lisesi makine bölümü mezunuyum. 5 yıldır işsizim. Beş yıldır artık iş aramaktan bıktım, usandım artık vazgeçtim iş aramaktan. Köyümde çiftçilikle uğraşıyorum. Boş zamanlarımda da Aykut arkadaşıma yardıma geliyorum. Onunla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Malzeme Fiyatlarındaki Artış Spor Aleti Üreticilerini Zorluyor
Kaynak: ANKA
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Osmaniye, Akova, Yerel, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malzeme Fiyatlarındaki Artış Spor Aleti Üreticilerini Zorluyor - Son Dakika


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