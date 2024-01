Manavgat Belediyesi, Cumartesi Pazarı\'nın Yenilenmesini Retrobüs Konseriyle Açtı

Manavgat Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nın yenilenmesi açılışını, Retrobüs konseriyle gerçekleştirdi.

Yenilenen Cumartesi Pazarı açılışına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, kızı İrem Sözen, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, oda başkanları, stk temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, pazarcı esnafı ve yüzlerce vatandaş katıldı.

4 bin 372 metrekarelik alanda yapılan ve üstü kapatılan Cumartesi Pazarı'nda, 142 meyve ve sebze tezgahı, 48 yerli üretici ve 35 adet tekstilci satış ünitesindeki yerini alacak. Ayrıca kapalı alan içerisinde esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Manavgat Belediyesi tarafından mescit, zabıta ofisi, kafeterya, WC ve hizmet binası da yapıldı.

CHP'Lİ KARA: "MANAVGAT'I HEP BİRLİKTE İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Cumartesi Pazarı'nın açılışında konuşma gerçekleştiren CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, Şükrü Sözen'in kent için büyük hizmetleri olduğunu ve bundan sonraki süreçte kent halkıyla beraber Manavgat'ı yöneteceklerini vurguladı. Başkan Adayı Kara, şunları söyledi:

"Burada tarihin, doğanın ve denizin birleştiği ve büyük önder Atatürk'ün dediği gibi Antalya dünyanın en güzel yeridir der. Ben de hep Manavgat'ın Antalya'nın en güzel yeri olduğunu söylerim. Başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen olmak üzere emeği geçen ve Manavgat için bir çakıl taşı ekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu eserlerden bir tanesi de içinde bulunduğumuz Pazar yeri. Bu Pazar yerinin önemli özelliği halka yönelik halk için yapılmış bir hizmet olmasıdır. Başkanımıza bu hizmetleri için teşekkür ederken bizler, önümüzdeki süreçte görevi devir alacak birisi olarak çok daha fazlasını yapmak için buradayız. Bilgi ve birikimimizle Manavgat'ımızı daha ileri taşımak için buradayız. Nasıl ki Aspendos çayı gibi Manavgat Irmağı gibi akacaksak şelale gibi hep birlikte güleceğiz. Önümüzdeki süreçte hepimiz biriz ve birlikteyiz. Manavgat'ı birlikte yöneteceğiz derken yarin yanağındaki gülden gayrı her şeyde hep beraber olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

SÖZEN: "SİZLERE HİZMET ETMEK BENİM İÇİN ONURDUR"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 15 yıllık görev sürecinde Manavgat halkına hizmet etmenin hayatının en büyük onuru olduğunu söyledi. Başkan Şükrü Sözen, sözlerine şöyle devam etti:

"Açılışımıza katıldığınız için ve heyecanımıza ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel eserin ve onlarca projenin neticeye götürülmesinde bana yol arkadaşlığı yapan Manavgat Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 15 yıl boyunca çok güzel bir yol arkadaşlığı yaptık. 2009'da teveccüh gösterdiniz sizlere hizmet için beni ve arkadaşlarımı görevlendirdiniz. O günden beridir gururla bu sıfatı taşımaya gayret ediyoruz. Size hizmet ederek hayatınıza ve yaşamınıza dahil olmanızın onurunu yaşattınız bize. 2 ay gibi bir görev sürecimiz kaldı. Hayatımın en büyük onurunu sizlerle yaşadım. Bunun için hepinize tek tek minnetlerimi ifade ediyorum. Bu duyguları yaşamak dilerim ki herkese nasip olur. 15 yıl içerisinde beraberce çok temel atmayı birlikte yaptık. Bunun temelinde sizin bize güvenmeniz ve destek vermeniz vardı. Bu bir yönetici için toplumu yanında hissetmesi güç vermesi o kadar önemli ki. Bizler de bu azimle bütün zorluklara rağmen size layık olan şekilde bu süreci taşımaya gayret ettik. 15 yılda her şey kusursuz mu oldu derseniz hayır. Eksiklerimizde illaki oldu. Ama bunu süre zarfında sebeplerini ve gerekçelerini anlatmaya çalıştık. Sürecimizde bizi asla bize bırakmadılar. Heyecanımızı tam anlamıyla Manavgat'ımıza yansıtmaya izin vermediler. Söyleyecek o kadar çok şeyim var ki fakat bu 15 yılın sonunda sizlere minnet ederek görevimi tamamlayacağım. Siyasi süreci germemek ve Manavgat halkını huzursuz etmemek adına bir takım şeyleri gönlümde alıp götüreceğim. Ama kolay çalışmadık. Kentin çıtasını yükseltecek onlarca projeyi birlikte yaptık ama çok daha fazla şeyler yapabilirdik ama olmadı. Beraberce bir büyükşehir yasasını aştık. Tamamen bizleri kısıtlayan, bizleri çaresizliğe yönlendirmeye çalışan bir yasaydı bu. Bu yasa gücü ve ekonomiyi merkezileştiriyor diye hep haykırdık. Sen ben ayrımı yaparak ilçe belediyelerini pasifize ediyor dedik. 19 mahallemiz 106 ya çıktı. Ama buna rağmen bize dahil olan 9 beldemizin borcu dahil olmak üzere bu sürece entegre olduk. Kolay değildi bu. Arkasından projelerimiz devam ederken bir pandemi sürecini yaşadık.

Önceliklerimizi değiştirerek aciliyetlerimizi ortaya koyduk. Halkın yaşam hakkı her şeyin önündedir diyerek kamu kurumları, yaşam alanları ibadethaneler dahil her yerde hijyen çalışması gerçekleştirdik. Bu kentte ve resmi kurumlarda maske yokken biz üreterek dağıttık. Bu süreci aştıktan sonra yine projelerimiz ekonomik zorluklara rağmen devam etti. Beraberce tarihin en büyük yangınını yaşadık. Siyasetin el attığı ve çirkinleştiği bir yangın sürecini hep beraber yaşadık. Orada da sen be ayrımının yapıldığını acıyla gördük. Ama Manavgat Belediyesi'nin güçlü eli yine toplumun yanında oldu. 600 civarı hasarlı evi onardık ve insanlarımızın yuvalarına dahil olmasını sağladık. 600 civarı yine ahır yaptık. O kadar çok aileye tarımsal ihtiyaçlarını ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği hizmetleri yaptık. Çocuklarının eğitim gereçlerini sağlamaya bile gayret ettik. Çünkü Manavgat Belediyesi halkın evi. Bunu unutanlara bunu biz kez daha hatırlattık. Sizlere hakikaten hizmet etmek onurdu.

Bugün açılışını yaptığımız ğazar yeri gibi kent merkezimizde bulunan bir çok pazar yerini de modernleştirdik. Bunun yanı sıra önceden köy olan 78 mahallemizde kapalı alanını yaptık muhtar evleri de dahil olmak üzere. İnsanlarımız mevlitlerini ve düğünlerini yapabiliyor bu sayede. Kısa zamanda Milli Egemenlik Mahallemizde de bunun gibi bir Pazar yerinin startını vereceğiz. Yine kent trafiğini rahatlatacağına inandığımız bir araç köprümüzün açılışını beraber yapacağız. Hız kesmeden halk içerisinde kır düğünü yapabileceğimiz bir halk plajı açılışı, soğuk hava deposu ve 400 çocuğumuza bir kucak açacak kreşin açılışını gerçekleştireceğiz. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Ülkemizin 4 bir yanında gelerek Manavgat'ımızda yaşayan insanlarımızla Manavgat ailemizi inşa etmeye çalıştık. Çok daha güzel şeylere layık olduğunuzu biliyorum.

İçinde bulunduğunuz ekonomik şartların sizi ne kadar bunalttığının da farkındayım . Hepinizin çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygı duyduğunu biliyorum. Emekli maaşıyla asgari ücretle hayata tutunmanın zor olduğunun farkındayım. Bunun içindir ki yerel seçimleri önemseyelim. Sadece bize hizmet edecek yerel yöneticileri seçtiğimiz bir dönem olarak asla görmeyelim. Kendimizi önemseyelim ve sevelim. Biz çok daha iyi koşullarda yaşamayı hak ediyoruz diyelim. Her seçimde ifade ettiğim gibi bir kez daha ifade ediyorum. Manavgat öngörüsü yüksek bir kent. Sizlere hizmet edecek olanı seçeceğiniz bir süreç bu. Şuna inanmanızı isterim ki bütün azmimizle çalıştık. Bu kente hizmet etmenin çıtasını yükselttik. Bugün Side'de Atatürk'ümüzün açılışını yaptık. Side'ye çok emek verdik. Birileri orayı biz yaptık dese de o projeyi tamamen biz bu noktaya getirdik. Mülk sahiplerinin ve esnafın katkısıyla birlikte yaptık bunları. Bu süredeki eksiğimiz ve noksanımızla birlikte bizi bağrınıza basmanızı ve hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Çocuklarıma bırakacağım en büyük mirasın sizlerle birlikte yapmış olduğum 15 yıllık yolculuk olduğunu ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum."