Manavgat Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında 3 Yıllık Toplu Sözleşme İmzalandı

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Manavgat Belediyesi ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası arasında 101 kadrolu işçiyi ilgilendiren "3 Yıllık Toplu Sözleşme" imzalandı. Sözleşmeyle birlikte kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 140 zam yapıldı.

Manavgat Belediyesi'nde 101 kadrolu işçiyi ilgilendiren "3 Yıllık Toplu Sözleşme" imzalandı. Yeni toplu sözleşme, 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. İmza törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, Disk-Genel-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, Şube Sekreteri Veli Yaman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kara, Mali Sekreter Mustafa Altun, Eğitim Sekreteri Tevfik Özdeş, iş yeri temsilcileri ile birim müdürleri katıldı.

Başkan Sözen'in emekten ve emekçiden yana olduğunu söyleyen Vedat Küçük, "Başkanımız, emekten ve emekçiden yana olan tavrını bize ve işçi kardeşlerimize yüzde 140 gibi bir ücret zammıyla bir kez daha gösterdi. Bugün sorumlusu bizim olmadığımız, ülkeyi yönetenlerin ekonomiyi bu duruma getirdiği noktada bizi rahatlattığı için kendisine hem işçi arkadaşlarım adına hem de sendikam adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Sözen, beraber görev yaptığı mesai arkadaşlarının daha iyi koşullarda hayatını idame ettirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ŞU ANDA ZİKREDİLEN RAKAMLARIN ÇOK ÜSTÜNDE YAŞAM STANDARDININ OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

"Çalışanlarımızın bana değil, benim onlara teşekkür etmem gerekir. 3 dönemi tamamladık. Her zaman benim ve başkan yardımcısı arkadaşlarımın yanında bu kardeşlerim oldu. Görev sürecimizde Manavgat halkının taleplerine cevap verme noktasında tüm arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. Çok güzel yol arkadaşlığı sergiledik. Siyasi görüşümüz itibarıyla sendikal çalışmaya biz son derece önem veriyoruz, kıymetini ve değerini biliyoruz. Günümüz koşullarında yaşamın bu kadar zor olduğu, insanların gününü geçirmekte zorluk çektiği, yarın kaygısı yaşadığı bir sürede, çok daha iyi koşulları, şu anda zikredilen rakamların çok üstünde yaşam standardının olması gerektiğine inanıyorum. Bu da yeterli değil. Ama bugünün koşullarında, Türkiye gerçeklerinde ancak bu kadar olabildi. Mevcuda istinaden güzel bir rakam ama inanıyorum ki bunun iki katı insanca yaşamanın karşılığıdır. Belediyelerin ne koşulda çalıştığını bugün herkes biliyor. En üst noktada yönetenlerin 'bizden olmadığı takdirde sistem böyle çalışır, ancak bu kadar karşılık bulur' dediği, birinci ağızdan bunun itiraf edildiği bir sürede belediyeler gününü geçirme kavgası, çalışan arkadaşlarına ve topluma mahcup olmama kavgası vermektedir. Biz de alnımızın akıyla işçi arkadaşlarımla, memur arkadaşlarımla, şirketlerdeki arkadaşlarımla beraber bu süreci kotarma noktasında son derece sevinçliyim. Bugüne kadar Manavgat Belediyesi'ne ve Manavgat'a hizmetlerinden dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinin çok daha iyilerine layık olduğunu ifade ediyorum."