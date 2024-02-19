Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

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Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig'e yükselme play-offları çeyrek final etabını başarıyla tamamlayarak, yarı finale çıktı.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde yükselme play-offları çeyrek final etabı tamamlandı. Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da 32 takımla 8 grup şeklinde oynanan maçların sonucunda, grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı final etabına kaldı.

H Grubu'nda mücadele eden Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı da Afyon Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda İçkale Spor ve Büyükçekmece Voleybol Akademi maçlarını kazanarak Eskişehir'de oynanacak play-off yarı finallerine kaldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Sezon başında 1. Lig hedefiyle başladığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kızlarımız lig aşamasını lider tamamladı, çeyrek final aşamasını da başarıyla geçti. İnşallah yarı final ve final etaplarını da en iyi şekilde atlatarak 1. Lig'e yükseleceğiz" dedi.

Yarı final etabı, 23-25 Şubat'ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.