Manavgat'ta Güneş Enerji Projesi Tartışılıyor - Son Dakika
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Manavgat'ta Güneş Enerji Projesi Tartışılıyor

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Manavgat'ın Oymapınar ve Bucakşeyhler mahallelerinde planlanan Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi Projesi'ne yönelik düzenlenen toplantıda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve vatandaşlar projeye karşı olduklarını ifade etti. Kara, projenin doğa ve içme suyu kaynaklarına zarar vereceğini vurguladı.

09.04.2025 09:45  Güncelleme: 09:56
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(ANTALYA)- Manavgat'ın Oymapınar ve Bucakşeyhler mahallelerinde yapılması planlanan Manavgat 1 Güneş Enerji Santrali (GES) ve Elektrik Depolama Tesisi Projesi'ne yönelik "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Manavgatlının suyuna, Antalya'nın suyuna kimse zehir saçamaz. Halka zulmetmekten artık vazgeçin. Nasıl Çanakkale geçilmezse, Oymapınar da geçilmeyecektir. Halkın tamamı hayır diyor. Bu ÇED raporu geçemez diyoruz. Halkın iradesi bellidir" dedi.

Oymapınar ve Bucakşeyhler mahallelerinde yapılması planlanan GES ve Elektrik Depolama Tesisi Projesi'ne yönelik "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı" gerçekleştirildi. Irmak Garden Restaurant'ta düzenlenen toplantıya, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Cavit Arı, Aykut Kaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hiçbir şey halkın iradesinden üstün değildir"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın projeye karşı olduğunu ve Manavgat'ın doğal kaynaklarının korunması gerektiğini vurguladı. Kara, "Hemşehrilerimiz, iradelerini ortaya koyarak bölgede yapılması planlanan GES projesini istemediklerini açıkça ifade ettiler. Doğamızı ve su kaynaklarımızı tehdit eden, ekosistemimize zarar verebilecek her türlü projeye karşı halkımızın yanında durduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Hiçbir şey halkın iradesinden üstün değildir. Bölgeye yapılması planlanan bu GES projesinin de tıpkı Yüzer GES Projesi gibi iptal edileceğini umuyorum. Bu süreçte doğamıza, su kaynaklarımıza, tarım alanlarımıza ve Manavgat'ımızın benzersiz güzelliklerine sahip çıkan tüm kent paydaşlarına yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Antalya'nın suyuna kimse zehir saçamaz"

Toplantı sırasında da açıklamalarda bulunan Başkan Kara, projenin içme suyu kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Manavgat'ın ve bölgenin içme suyunu kirletmenize asla izin vermeyeceğiz. Antalya merkezde su yetersizliği var. Karacaören Barajı'ndan su temin edilmek istendiğinde kanserojen maddelerden balıkların öldüğünü meclis kürsüsünden söyledik ve durdurdular. Manavgat'tan Antalya'ya kadar su projesi vardı, maliyet yüzünden bekletiliyor. Burası, Antalya bölgesindeki insanların yararlanabileceği en sağlıklı su kaynağı.

Geçen sefer Yüzer GES diyorlardı, bu sefer depolama alanı dediler. Depolama alanı demek, biz aküleri oraya gömeceğiz demek. Siz, burayı kirleteceğiz diyorsunuz. Bu toprağı, bu suyu kirleteceğiz, bu halkı kanser edeceğiz diyorsunuz. Hastane yapmak yerine kanser üreten bir tesis yapmak istiyorsunuz. Manavgatlının suyuna, Antalya'nın suyuna kimse zehir saçamaz. Halka zulmetmekten artık vazgeçin. Nasıl Çanakkale geçilmezse, Oymapınar da geçilmeyecektir. Halkın tamamı hayır diyor. Bu ÇED raporu geçemez diyoruz. Halkın iradesi bellidir."

Vatandaşlar projenin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı

Toplantıya katılan vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri de projenin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, projenin doğaya, içme suyu kaynaklarına ve tarım alanlarına zarar vereceğini savunarak, mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. Daha önce de Manavgat'ta Yüzer GES Projesi gündeme gelmiş ancak halkın tepkisi sonucunda iptal edilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Güneş Enerji Projesi Tartışılıyor - Son Dakika

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