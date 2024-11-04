Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi, Külcüler sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki İsmail A.'nın kullandığı 07 BJA 659 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada Osman Ö.'nün kullandığı 32 FM 609 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrilirken, araçta bulunanlar vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldılar. Kazada araç sürücülerinden İsmail Ataş ile 32 FM 609 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Duru Ö. ve Şura K. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.