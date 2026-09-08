Manisa Alaşehir'de 11 öğrenci hafızlık icazeti alarak dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de 11 öğrenci hafızlık icazeti alarak dualarla uğurlandı

Manisa Alaşehir\'de 11 öğrenci hafızlık icazeti alarak dualarla uğurlandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 11 öğrenci için Pazar Camiinde icazet programı düzenlendi. Törende öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu; Kaymakam Ercan Öter ve müftülük yetkilileri konuşma yaptı. Programa dünya ve Türkiye çapında yarışmalarda derece alan hafızlar da katıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 11 öğrenci için icazet programı düzenlendi.

Programda, Türkiye ve dünya çapında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında derece elde eden hafızlar da tilavetleriyle yer aldı.

Alaşehir İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen icazet programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Alaşehir Pazar Camiinde düzenlenen Programa Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek, din görevlileri, hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Merkez Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi ve 2026 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Manisa il birincisi Hafız Arda Tokat'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an Kursu öğreticisi Salih Güney de programda tilavet gerçekleştirdi.

Programda Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek, Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ve Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan birer konuşma yaptı.

Törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, vatandaşların İslam dinini doğru öğrenip anlayabilmeleri için din görevlilerinin önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Hafızlık eğitimi için Diyanet İşleri Başkanlığının gerekli imkanları sağladığını ifade eden Öter, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek çok kolay değil. Bunun için büyük emek ve özveri gerekiyor. Başta anne babalar ve hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu kursu tamamlayan evlatlarımızın da alınlarından öpüyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin büyük sorumluluklar getirdiğine dikkat çeken Öter, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenen çocuklarımızın, öğrendiklerini hayatlarına tatbik etmeleri gerekiyor. İnşallah bu evlatlarımız, Kur'an-ı Kerim'i öğretme görevini hayatları boyunca sürdüreceklerdir" diye konuştu.

Programın en heyecanlı bölümünde hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, vatandaşların tekbirleri eşliğinde salona alındı. Alaşehir'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan Burak Akçam, Mehmet Çan, Halil Efe Pehlivan, Recep Sait Yenen, Mustafa Aksu, Ubeyd Yenen, Muhammed Said Koçoğlu, Esat Yakut, Talha Eren Savaş, Alperen Dereler ve Samet Tıknaz, Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyarak icazet heyecanını yaşadı.

Genç hafızların tilavetleri, programa katılan vatandaşlar tarafından ilgi ve huşu içerisinde dinlendi.

Hafızlık icazet programına, Türkiye ve dünya çapında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında derece elde eden hafızlar da katıldı. Sunuculuğunu Pazar camii İmam Hatibi Mehmet Varolun yaptığı program, Ezanı Güzel Okuma Türkiye birincisi ve Ayasofya Camii müezzini Selman Kızmaz, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Ardından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birinciler Birincisi, Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi Hafız Adem Bilgetay, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya birincisi, Kurra Hafız ve Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu da tilavet gerçekleştirdi.

Ünlü hafızların okumaları, programa katılan vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Programın son bölümünde Reisü'l-Kurra Hafız Hamza Gökçe, hafızların tilavetlerini yönetti. Hafızların Kur'an-ı Kerim okumalarının ardından Hafız Hamza Gökçe tarafından dua edildi. Duanın ardından hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere ve programda emeği geçenlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Reisül kura vekili Hamza Gökçe nin duasıyla sona erdi

Alaşehir'de düzenlenen Hafızlık İcazet Programı, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Alaşehir'de 11 öğrenci hafızlık icazeti alarak dualarla uğurlandı - Son Dakika

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