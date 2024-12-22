Manisa Büyükşehir Belediyesi AFAD Lojistik Deposunu İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi AFAD Lojistik Deposunu İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi AFAD Lojistik Deposunu İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, AFAD’ın Akhisar’da bulunan lojistik deposunda düzenlediği toplantıda, doğal afetlerde etkin koordinasyon sağlamak için çalışmalarını sürdürdü. Komisyon Başkanı Yenal Yıldırım, deponun konumu ve yeterliliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

22.12.2024 18:30  Güncelleme: 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurum ve sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yürütülmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, AFAD'ın Akhisar'da bulunan bölgesel lojistik deposunda bilgilenme toplantısı düzenledi.

Deprem ve afetlerde en etkin koordinasyonu sağlamak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Lojistik Deposu'nda bir araya geldi. Depoda görevliler eşliğinde yapılan incelemede; komisyon başkanı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, Büyükşehir Meclis Üyeleri Sercan Çelik, Tamer Aluş, Yunus Emre Füzun ve Hikmet Ceylan yer aldı.

"Konum olarak iyi bir tercih"

Düzenlenen toplantı sonrası konuşan Komisyon Başkanı Yenal Yıldırım, "Herhangi bir doğal afette nerede yardım sağlanacak, nerede toplanılacak, nerede malzemeler toplanacak. Görev yerlerinin ve depoların öğrenilmesini istedik. Kendileri de bize yardımcı oldular. Lojistik deposunun Balıkesir ve Afyonkarahisar'da da olduğunu, şu anda burada çalışan personelin afet anında yeterli olduğunu söylediler. Depolarını da büyütme arifesindeler. İnşaat aşasındaki bölümleri tamamlandığında depo daha da büyüyecek. Aynı zamanda lojistik deposunun yeri de gerek demir yoluna yakınlığı, çevre yoluna yakınlığı, hava limanına yakınlığı açısından lojistik anlamda çok uygun bir yerde olması bizi memnun etti. İyi bir yerde, iyi bir tercih. İyi bir yapı yapılmış. Çok memnun olduk kendilerinden. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Komisyon olarak daüyelerimiz bu paylaşımla ilgili kendi ilçelerini bilgilendirecektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Akhisar, manisa, Deprem, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi AFAD Lojistik Deposunu İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:28:46. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi AFAD Lojistik Deposunu İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.