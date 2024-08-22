Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Projesi'ni hayata geçirdi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Projesi'ni hayata geçirdi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlattığı Halk Ekmek projesi kapsamında 12 noktada satış yapılacak. Başkan Ferdi Zeyrek, ekmeğin kısa bir süre 5 TL'den satılacağını belirtti.

22.08.2024 10:16  Güncelleme: 10:21
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde hayata geçirdiği Halk Ekmek projesi kapsamında 12 noktada satış yapılacak. İlk gün satışlarını bizzat gerçekleştiren Başkan Ferdi Zeyrek, "Ekmeğimizi, kısa bir süre 5 TL'den satacağız. Önümüzdeki ay Şehzadeler'de daha sonra 17 ilçemde Halk Ekmek büfeleri Manisa'mda olacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesi başladı. İlk etapta Yunusemre ilçesinde 12 noktada satılacak Halk Ekmek, daha sonra 17 ilçeye yayılacak. Başkan Zeyrek, Halk Ekmek büfesinde vatandaşlara ilk satışları gerçekleştirdi. Ekmekleri tek tek poşetleyerek vatandaşlara veren Başkan Zeyrek, vatandaşların teşekkürlerini kabul etti.

Güzel bir güne uyandıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Çünkü söz verdiğim üzere Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek büfeleri bugün itibari ile hayata geçti. Bismillah diyerek ilk ekmeğimizi sattık. Ekmeğimiz sıcak, taze ve sağlıklı. Sadece 5 TL'ye satıldı. Seçim sürecinde söz vermiştik, su 1 lira olacak, ekmek 5 lira olacak diye bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yunusemre ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Halk Ekmek büfeleri yakında 17 ilçemize taşınacak. Ülkemin her yerinde olmasına rağmen maalesef Manisa'nın eksik kaldığı bir noktaydı. Bunu hayata geçirmek ve vatandaşların ekonomisine fayda sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ekmeğimizi, kısa bir süre 5 TL'den satacağız. Önümüzdeki ay Şehzadeler'de daha sonra 17 ilçemde Halk Ekmek büfeleri Manisa'da olacak."

Vatandaşların isteklerini dinledi

Halk Ekmek satışının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Zeyrek, vatandaşların taleplerini dinledi. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Zeyrek, talepleri not aldı.

Vatandaşlar projeye ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Mustafa Oğuz: "Çok mutluyuz. Allah Başkan'ımızdan razı olsun. Teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin hepsi istifade ediyor. Ekmeğimi de aldım, her gün de alacam. 5 TL para değil."

-Alican Gus: "Bizim Başkan'ımız güzel bir insan. Allah razı olsun, ekmeği ucuza veriyor. 5 TL ucuz ekmek."

-Şükrü Zengin: "Biz artık Halk Ekmeği takip etmiyoruz. Eski sistem gitti, yeni sistem geldi. Ellerine kollarına sağlık olsun. Bizim söylemimize gerek yok, çalışıyorlar. Ferdi Başkan çalışmaya devam etsin, Halk Ekmek olmasa da olur. Ülkemiz, vatanımız için bunlar devam etsin."

-Gıyasetten Boztaş: "Başkanımız sözünü tuttu. Halk Ekmek mahalleye geldi. Ekmeği dağıtıyor. Millet, gariban insanlar faydalanıyor. Ekmek çok güzel. Ben de ekmek aldım. Fırın 10 TL'ye veriyor. Gariban nerden alacak bu ekmeği? 10 tane alsa 100 TL, nasıl alacak. Şimdi 10 tane ekmek alıyor 50 TL. Halk Ekmek gelmeyecek deniyordu. Gelecek niye gelmeyecek. Başkan daha 4 aydır görevde. Allah razı olsun. Bizim ekmeğimiz geldi mahalleye."

-Ali Rıza Karakaş: "Allah için çalışıyorlar. AK Parti'den çok üstün. Halk Ekmek sözünü yerine getirdi. Ekmek aldık. Fiyatlar güzel, ekmekler güzel. Böyle devam ederse çok güzel olur."

Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Projesi\'ni hayata geçirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Projesi'ni hayata geçirdi - Son Dakika

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