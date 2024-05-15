Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrini iptal etti

Geniş Video İzle

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında, Manisa Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrinin iptaline karar verildi. Açıklamada, tesislerin yıllardır komik bir rakama kullanıldığı belirtildi.

15.05.2024 12:36  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında, Manisa Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrinin iptaline karar verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın "Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.11.2020 tarih ve 495 sayılı meclis kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren BESOT A.Ş.'ye işletme devri yapılan spor tesislerinin işletme devrinin iptal edilmesi konusunun değerlendirilmesi" teklifi oylandı.

Maddenin oylanmasından önce kısa bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şunları söyledi:

"Burası, Manisa Futbol Kulübü adlı şirketin belediyemizden kullandığı tesisler. Aylık 500 TL gibi komik bir rakama yıllardan beri tesislerimizi kullanan bir şirket. Bu şirketle Besot A.Ş. arasındaki yapılan sözleşmenin iptali söz konusu."

Açıklamanın ardından sözleşmenin iptal edilmesi teklifi, oybirliğiyle kabul edildi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan spor tesisleri yeniden kent sakinlerinin oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Futbol Kulübü\'ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrini iptal etti
Kaynak: ANKA

Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrini iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement