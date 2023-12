Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi İşbirliğiyle Köprü İnşaatı Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi işbirliğinde yapımına başlanan 27 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde araç ve yaya trafiğini sağlayacak şekilde menfez geçişli köprünün imalatı, 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan imzaladığı protokol çerçevesinde, Ahmetli'de yapımına başlanan Güldede ve Altı Eylül Mahallelerini birbirine bağlayan, 3 açıklıklı betonarme menfez köprünün çalışmaları tamamlandı. 27 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki köprünün yapımı yüzde 50 Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 50 Ahmetli Belediyesi tarafından karşılandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Meclis Üyeleri, Şube Müdürleri ve Güldede Mahalle Muhtarı Recep Mercan, ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşlara bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Belediye Başkanı Ahmet Alhan, köprünün ilçeye halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, köprü hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Ahmetli ilçe merkezimizde uzun yıllardır vatandaşlarımızın çözüm beklediği bir sorundu. Bu noktada iki mahalleyi birbirine bağlayan dere geçişi ve tren yolu bağlantısının olduğu noktada araç geçişi ve yayaların geçişini sağlayacak herhangi bir araç ve yaya bağlantısı mevcut değildi. Bu noktada Ahmetli Belediyesi tarafından yaptırılan projenin ilgili kurumlardan onayları alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak biz ihalesini gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla da kısa bir süre içerisinde 27 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde araç ve yaya trafiğini sağlayacak şekilde menfez geçişli köprümüzün imalatını bitirdik. Yaklaşık 60 ton demir ve 500 metreküp de beton kullanıldı. Betonarme imalatının bitmesine müteakip sıcak asfalt bağlantılarını, korkuluklarını, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'mızın desteğiyle aydınlatmalarını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açmış bulunmaktayız. Kazasız belasız kullanılmasını diliyoruz" dedi.

Ahmetli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Güldede Mahalle Muhtarı Recep Mercan da, "Hemen ilerimizde köprü var. Ben oraya köprü demekten utanıyorum, ucube bir geçit orası. Çocuklarını okula götüren anneler, buradan geçerken çok huzursuzlar. Çocuklarını bırakıp, tekrar buradan geri dönüyorlar. Büyük bir huzur oldu, bunun ismi huzur bence, mutluluk. Yani insanlar kendilerini güvende hissediyor. Başta Cengiz Ergün Başkanım olmak üzere Ahmet Alhan Başkanıma da Allah razı olsun diyorum. Mahalle halkımız da çok mutlu, geceleri balkonda oturan vatandaşlar, başka bir manzara ile karşılaşacaklar. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köprü üzerindeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, "Uzun süreden beri, vatandaşlarımızın mahalle halkımızın beklediği bir köprüydü. Çok da faydası olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu köprü olmadığı zaman, insanlar ana asfalttan dolaşarak, kazayla her an burun buruna gelebiliyordu. Bir de burada Anadolu Lisemiz var. Buradaki öğrenciler de gördüğünüz demiryolu üzerinden geçiyorlardı. Tabi orada da büyük bir tehlike vardı. Bu köprü hem bu hizmete karşılık gelmiş oldu, mahalle halkının da büyük bir beğenisini kazandı. Güzel oldu, mahalle halkı memnun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Büyükşehir Belediyesi'ndeki ve Ahmetli Belediyemizdeki emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her iki belediyenin birlikte yaptığı bir proje. Benim de çok önemsediğim bir proje. Önemli olan insanların bizden beklediği gibi omuz omuza vermiş, kol kola girmiş belediye olabilmek. Bu hizmetler bireysel yapılan hizmetlerden daha iyi ve daha anlamlı. Ben bunu önemseyen biriyim. Büyükşehirle birlikte koordine olarak güzel işler yapıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam etmeyi diliyoruz. Cengiz Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnşallah Cengiz Başkanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştiririz"

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Tüm ekibimize teşekkür ediyorum. 20 gün gibi kısa bir sürede, kış şartlarında hummalı bir çalışma ile Ahmetli halkına bu köprüyü kazandırdılar. Bu köprü Ahmetli halkı için önemli bir köprü. İleride Anadolu Lisesi var. Çocuklarımız orada okuyorlar. Hem yaya hem de araç trafiği olarak yoğun olan bir bölgeydi. Araçlarıyla bu bölgeye giremiyorlardı. Bu yüzden ayrıca bir önem arz ediyor. Başkanımız da bir an önce yapılması talimatını verdi. Gece gündüz burada çalışarak 20 günde asfaltıyla, köprüsüyle, aydınlatmasıyla, yol çizgileriyle tamamlamış olduk. İnsanların yüzü gülüyor. Onların yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Cengiz Ergün Başkanımızın da katılımıyla burada bir açılış gerçekleştiririz. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA