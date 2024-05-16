Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Personeline Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Personeline Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Personeline Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ile ilgili yüz güldüren müjdeyi verdi.

16.05.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ile ilgili yüz güldüren müjdeyi verdi. Başkan Zeyrek, "Çalışanlarımızın hakları konusundaki iyileştirmelerimizi elimizdeki imkanı en üst seviyede kullanacak biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 1000 memur ve sözleşmeli çalışanımızın sosyal denge tazminatını, kadro ya da pozisyon ayırmaksızın, yasal olarak belirlenmiş olan miktarın tavan oranından ödeyeceğimizi müjdeliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan ve sayısı 1000 olan memur ve sözleşmeli personelin yüzünü güldüren bir müjdeyi paylaştı. Başkan Zeyrek, "Çalışanlarımızın hakları konusundaki iyileştirmelerimizi elimizdeki imkanı en üst seviyede kullanacak biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 1000 memur ve sözleşmeli çalışanımızın sosyal denge tazminatını, kadro ya da pozisyon ayırmaksızın, yasal olarak belirlenmiş olan miktarın tavan oranından ödeyeceğimizi müjdeliyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde mesai arkadaşlarıma vermiş olduğum sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Çalışanların hakkını vererek, Manisa'ya en güzel hizmetleri ulaştıracaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Zeyrek, "Çalışanlarımızın koşullarının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onlar emeğinin karşılığını alsın ki, yüzleri gülsün. Yüzleri gülsün ki, daha mutlu bir şekilde Manisa'mıza hizmet verelim. Bu anlayışla hareket ederek, kıymetli mesai arkadaşlarımızla el ele vererek, güzel Manisa'mıza en güzel hizmetleri ulaştıracağız. Yakın zamanda ilgili sendika ile sözleşmesini imzalayarak resmiyete kavuşturacağımız yeni sosyal denge tazminatları bütün çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Personeline Sosyal Denge Tazminatı Müjdesi - Son Dakika

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