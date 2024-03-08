Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Ek Binası açıldı
MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde açılışı gerçekleştirilen Onkoloji Ek Binasıyla, Manisa'da kanser tedavisi gören hastalar artık çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Ek Binası düzenlenen törenle açıldı. 20 hasta odası ve 30 ayakta kemoterapi odasıyla birlikte kanser hastaları için tüm imkanların düşünüldüğü hastaneyle kanser tedavisi gören hastalara kapsamlı bir tedavi sunabilmeyi hedefliyor. 2021 yılında hayatını kaybeden Manisalı hayırsever işadamı Dündar Çiloğlu'nun ailesinin bağışlarıyla 5 bin 148 metrekare kapalı alanda inşa edilen hastane sayesinde kanser tedavisi gören hastalar çevre illere gitmek zorunda kalmadan Manisa'da kapsamlı tedavilerini gerçekleştirebilecekler.
Hastanenin açılış töreninde konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Yaklaşık 700 servis yatağı 110 yoğun bakım olmak üzere ve 2 bin 250'den fazla çalışanı ile her yıl artan sayıyla yıllık 300 binin üzerinde servis hastasına ve 1 milyon 56 bin poliklinik hastasına sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık talebini karşılamak ve kalitemizi genişletmek için sürekli gayret ediyoruz. Bir yandan personel sayımızı arttırırken diğer yandan yeni açtığımız ve açacağımız alanlar ve cihazlarla gücümüzü ve kalitemizi arttırıyoruz. Bugün onkolojik ek binamızı hizmete açıyoruz. Binamızın oturma alanı yaklaşık bin 368 metrekaredir. Kapalı alanı 5 bin 148 metrekaredir. Binamız 4 katlı olup yangın, deprem yönetmeliğine uygun olup, engelliler için gerekli standarda sahiptir. Binamızın 20 hasta odası, 12 doktor ve hemşire odası, 9 poliklinik odası, aynı zamanda 30 hasta için tedavi görebileceği günübirlik ayaktan kemoterapi odası, ve 8 yatak kapasiteli palyatif bakım servisi mevcuttur. Tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizin bu ek binası kurumumuza şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
"Hastanemizde robotik tedavi sistemlerinin var olması bizi güçlendiriyor"
Kanser hastalığına karşı tedbirlerin alınmasını ve sonrasında gerekli tedavinin sağlanmasını kendilerine öncelik belirlediklerini söyleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "Binamızın oluşmasına vesile olan Dündar Çilolu ve ailesine ve sonrasında emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Özellikle şuna değinmek istiyorum. Çağımızın hastalığı kanser. Artık eskiye nazaran bu hastalıkla karşılaşma oranımız çok daha yüksek. Bizler için önemli olan öncelikle bunlara yakalanmama noktasında tedbirler almaktır. Sonrasında eğer bu durumla karşılaşıldıysa bunları tespit etmek ve tedavi sürecine başlamaktır. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafta Sultan Hastanesi olarak, sahip olduğumuz güçlü akademik kadromuz ve hekimlerimizle birlikte bu konuda hizmet vermeye çalışıyoruz. Hastanemizde Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan özellikle robotik tedavi sistemlerinin var olması bize ayrıca mutlu etmekte ve güçlü kılmaktadır. Manisa ve civarından gelen tüm hastalarımıza sağladığımız destek için de tüm konuklar huzurunda sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.
Açılış törenine katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı konuşmasında "Kanser günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biridir. Erken teşhis ve tedavinin kanserle mücadelede büyük önem taşıdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Manisamızda modern ve donanımlı bir onkoloji hastanesine sahip olmak büyük bir kazanımdır. Yüce Allah tüm insanlığı hastalıklardan uzak tutsun. Hastanelerde tedavi gören tüm vatandaşlara şifalar diliyorum. Bu tür hastalıklarda hemşerilerimiz İzmir'e ya da başka illere gitmek zorunda kalıyordu. Hastanemizin açılışıyla birlikte, hemşerilerimiz kanser tedavisi için başka şehirlere gitmeye gerek duymayacaklar. En iyi tedaviyi burada kendi evlerinde alabileceklerdir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sağlığın en değerli hazine olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürüttük. Hemşerilerimizin teveccühleriyle yeni dönemimizde de sağlıkla ilgili proje ve yatırımlarımızı sürdüreceğimizi buradan belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Türkiye sağlık kapasitesi ve organizasyonuyla parlayan bir yıldız"
Türkiye'nin sağlık alanında diğer ülkelere göre daha başarılı bir performans sergilediğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Kısacası, Türkiye diğer ülkelerle kıyaslandığında kurumsal kapasitesi ve organizasyon yeteneğiyle son yıllarda dünyanın ufkunda bir yıldız gibi parlayan bir ülke haline gelmeye başlamıştır. Bu gerçeği mutlaka görmemiz gerekmektedir. ve özellikle pandemi döneminde sağlık sektörü olarak kurumsal kapasitemiz ve organizasyon yeteneğimizin başarısını gördük. Gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, gerekse yurt dışına giden geçici olarak bulunan insanlarımız ve Türkiye'de çeşitli vesilelerle bulunan yabancılar, bunu takdir etmektedirler. O bakımdan, Türkiye sağlık sektörü, sağlık kurumlarımız, çalışanlarımız, akademik hekim kadrolarımız, sağlık personelimiz, bu konuda dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuşlardır. İnşallah, bu başarı artarak devam edecektir" dedi.
"Her bir hastaya kapsamlı bir tedavi planı sunmayı hedeflemektedir"
Açılışı yapılan Onkoloji Hastanesinde kapsamlı bir tedavi sunulması hedeflendiğini söyleyen Manisa Valisi Enver Ünlü, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz onkoloji hastanemiz, kanserle mücadelede ileri teknolojiyi ve uzman kadroyu buluşturup hastalara en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Onkoloji hastanemizle birlikte Manisamızda kanserle mücadelede yeni bir dönem başlamaktadır. Barındırdığı teknik alanlar, poliklinikler, ayakta tedavi, ayakta kemoterapi hizmetleri, yoğun bakım ve palyatif bakım gibi üniteleriyle modern bir kompleks olan bu hastane hastalarımızın sadece fiziksel sağlıklarına değil aynı zamanda ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarına da önem verildiği görülmektedir. Tüm bu imkanlarla onkoloji hastanemiz hasta odaklı yaklaşımıyla her bir hastaya kapsamlı bir tedavi planı sunmayı hedeflemektedir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Manisa Valisi Enver Ünlü, bağışçı Dündar Çiloğlu ailesine teşekkür plaketi takdim etti. Program açılış kurdelesinin ardından sona erdi.
Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, bağışçı Çiloğlu ailesi, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve hastane yönetimi katıldı.
Son Dakika › Yerel › Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Ek Binası Açıldı - Son Dakika
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