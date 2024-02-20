Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, kentin trafiğine nefes aldıracak İzmir- İstanbul karayolu üzerinde bulunan Gediz Köprülü Kavşağı projesi ile ilgili yeni detaylar ve görseller yayınlandı. Başkan Ergün de, "Gediz Köprülü Kavşak Projesinin inşaat çalışmalarına, Allah nasip ederse en kısa sürede belki de Mart ayı içerisinde başlanacak" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kentin trafiğini rahatlatmaya yönelik projelerin detayları da birer birer ortaya çıkıyor. Gediz Kavşağının olduğu noktada yapılacak Gediz Köprülü Kavşağı ile bir soruna daha neşter vurulacak olan projenin detayları ve yeni görselleri de yayınlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ergün, "Yeni garajın olduğu bölgede yer alan Gediz Kavşağındaki trafik yoğunluğunu azaltmak için Gediz Köprülü Kavşağı Projemizi hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi burası İzmir - İstanbul ile İzmir - Ankara karayolunun Manisa Merkez ve Çevre Yolundaki kesişim noktasında yer alıyor. Buradaki trafik sorununu ortadan kaldırmak için yıllardır yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda, 35 yıldır yapılamayan imar planlarını hayata geçirerek Gediz Köprülü Kavşağının yapılacağı alanı kamulaştırmaya gerek kalmadan ve tek bir kuruş maliyeti olmadan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim ettik. Bakanlığımız tarafından kısa zaman içerisinde Gediz Köprülü Kavşağının inşaatına başlanması için Sayın Bakanımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Allah nasip ederse en kısa sürede belki de Mart ayı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacak. Manisa'mıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA
Son Dakika › Yerel › Manisa'da Gediz Köprülü Kavşağı Projesi İçin Yeni Detaylar Yayınlandı - Son Dakika
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