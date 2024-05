Manisa\'da Kurban Bayramı için kurban satış ve kesim yerleri açıklandı

Yerel

Manisa Valiliği yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il genelinde kurban satış yerleri ve kesim alanlarını açıkladı. 17 ilçesi bulunan Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de kurban pazarı kurulmayacakken diğer 16 ilçede 16 kurban pazarı, 12 ilçede de toplam 35 kurban kesim noktası belirlendiğini bildirildi. Alaşehir, Ahmetli, Gölmarmara, Kırkağaç ve Köprübaşı ilçelerinde ise kurban kesim yerleri açıklanmadı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelindeki hayvan satış noktaları şöyle açıklandı: "Ahmetli Kapalı Pazaryeri Yanı, Akhisar Hayvan Pazarı, Alaşehir Kapalı Köylü Pazarı, Demirci Hayvan Pazarı, Gölmarmara İsmet Paşa Mahallesi Yiğitbaş Veli Parkı Yanı, Gördes Belediyesi Hayvan Satış Yeri, Kırkağaç Hayvan Pazarı, Köprübaşı Eski Çilek Alım Yeri, Kula Yeni Malpazarı, Salihli Belediyesi Hayvan Pazarı, Sarıgöl Hayvan Pazarı, Saruhanlı İstasyon Mahallesinde mandıra karşısındaki boş arazi, Selendi Belediye Hayvan Pazar Satış Yeri, Soma Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Manisa Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası, Turgutlu Koşukırı Kurban Satış Yeri."

Vatandaşların çiftlikler veya bahçeleri dışında kurban kesimi yapabilecekleri il genelindeki 11 ilçede belirlenen 35 nokta ise şu şekilde açıklandı: "Akhisar: Asaf Bey Et Kombinası, Akhisar Çarşamba Pazarı, Akhisar Cuma Pazarı, Akhisar Pazar Pazarı. Demirci: Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Mezbahası. Gördes: Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Mezbahası. Köprübaşı: Kapalı Pazar Yeri. Kula: Mezbahane. Salihli: Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahanesi, Salihli Çarşamba Pazarı, Salihli Pazar Pazarı Kurban Kesim Yeri, Salihli Cumartesi Pazarı Kurban Kesim Yeri, Salihli Müftülük Aşevi (Bağışlanan Küçükbaş Hayvanlar İçin), Salihli Kurtuluş Mahallesi Pazar Yeri, Salihli Kırveli Pazaryeri. Sarıgöl: Belediye Mezbahası, Sarıgöl Hayvan Pazarı. Selendi: Belediye Hayvan Kesim Mezbahası. Soma: Belediye Mezbahanesi. Şehzadeler: Canlı Hayvan Borsası Yanı Et Entegre Tesisleri. Şehzadeler Cumartesi Pazar Yeri 1.Bölüm, Şehzadeler Cumartesi Pazar Yeri 2.Bölüm, Şehzadeler Nurlupınar Mahallesi Pazar Yeri, Şehzadeler Perşembe Pazar Yeri. Turgutlu: Pazartesi Kapalı Pazar Yeri, Turgutlu Selvilitepe Kapalı Pazar Yeri, Turgutlu Cumartesi Kapalı Pazar Yeri, Turgutlu Ergenekon Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Turgutlu Belediye (Aşevi) Kesim Yeri, Turgutlu Kasaba Et Mezbahası Kesim Yeri. Yunusemre: Karaköy Kapalı Pazar Yeri, Yunusemre Horozköy Yeni Kapalı Pazar Yeri, Yunusemre Laleli Kapalı Pazar Yeri, Yunusemre Merkez Efendi Mahallesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesi, Yunusemre Muradiye Kapalı Pazar Yeri."

Alaşehir, Ahmetli, Gölmarmara, Kırkağaç ve Köprübaşı ilçelerinde ise kurban kesim yerleri açıklanmadı. - MANİSA