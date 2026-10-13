Manisa\'da Sarıgöl üzüm üreticileri düşük fiyatları 1 tır üzüm dağıtarak protesto etti

(MANİSA)- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, vatandaşlara 1 tır üzüm dağıtarak düşük fiyatları protesto ettti.

Yunusemre ilçesinde bulunan Horozköy Meydanı'nda düzenlenen protestoya Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, YENİ Parti'nin İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Sarıgöl İlçe Başkanı Nuri Sarı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, partililer ve üzüm üreticileri katıldı.

'SATILAN ÜZÜMLER MAZOT PARASINI ZAR ZOR KARŞILADI'

Üzüm üreticisinin çok zor bir yıl geçirdiğine vurgu yapan YENİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, "Bu sene üzüm üreticilerimiz kan ağladı. Üzümler elde kaldı bağda kaldı. Kesilebilen üzümlerin bir kısmı derelere döküldü ne yazık ki. Üreticimiz önümüzdeki yılın hazırlığını bile yapamıyor. Satılan üzümler mazot parasını bile zar zor karşıladı. Emekçilerimiz emeklerinin hiç bir şekilde karşılığını alamadılar. Biz de parti olarak başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, örgütümüzle çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ben de bir üzüm üreticisiyim. Alaşehirliyim. Ne yazık ki biz de hep beraber aynı sorunları yaşadık. Önümüzü göremiyoruz" diye konuştu.

ÜZÜM DALINDA ÇÜRÜYOR

YENİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nuri Sarı da "Memleketimiz Sarıgöl'den bir kamyon üzüm getirdik. Yılın 365 günü kışın yağmurda çamurda, yazın sıcakta güneşin altında 365 gün yetiştirdiğimiz ürünler değer görmüyor. Dalında çürüyor. Bir şekilde topladıklarımızı çiftçimiz satacak yer bulamayınca maalesef çay yataklarına ve dere kenarlarına dökmek zorunda kalıyorlar. Çiftçimizin sesini sizler aracılığı ile tüm Türkiye'ye duyurmak için buraya geldik. Sizlere ikram edeceğimiz bu üzümün fiyatı dalından toplama maliyetini karşılamıyor. Yıllardır maliyetler her sene ikiye üçe katlanırken üzümün fiyatı aynı oranda yükselmiyor. Gelinen noktada bırakın üzümlerimizin belli oranda geçen yıl ki fiaytlarına oranla daha pahalı fiyata satılmasını geçen yıl ki fiyatların yüzde 50 – 60 altına piyasaya satmak zorunda kalıyoruz. Onu da herkes almıyor çünkü tüketicinin bu üzümü tüketecek maddi imkanı kalmamış emekliyi bitirdiler, emekçiyi bitirdiler, işçilerimizi bitirdiler, üretici ayrı sıkıntılı, tüccarlar şikayetçi. Peki kim kazanıyor? Televizyonlardan görüyoruz, bir avuç mutlu azınlık. Ama fondan kazanıyor, ama ihaleden kazanıyor, onlar gününü gün ederken maalesef bizim tabanda canımız çıkıyor" dedi.

'ÇİFTÇİMİZİN ALIN TERİNİN YANINDAYIZ'

YENİ Parti İl Başkan Vekili Erdem Nalbant ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün konuşması gereken kişi Tahsin Başkanım. 800 kasa üzümü yüklemiş gelmiş buraya. Farkındalık yaratmak için burada. Çünkü 90-100 lira maliyeti olan üzümü 55 liraya 60 liraya sattılar bugün. Maliyetlerini karşılayamadılar. Bir ülkenin yüzünün gülmesi çiftçileriyle anlaşılır. Üreticinin yüzü gülüyorsa, insanların yüzü gülüyorsa ülke ferah içindedir. Ama başkanımın da dediği gibi çiftçi kan ağlıyor. Biz de onlar için elimizden gelen desteği yapacağız. Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Çiftçimizin yanındayız, alın terinin yanındayız"

'SESİMİZİ DUYURMAMIZ İÇİN DAHA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR

"Biz mahsullerimizi artık yere döküyoruz, para etmiyor. Mahsullerimiz para etmiyor" diyen Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, üreticinin bu yıl kan ağladığını söyledi. Akdeniz, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Geçen sene 40-50-60 liraydı, bu sene fiyat veren yok. Üzümü alan yok. Bu üzümü işleyen fabrikalar yok mu? Tabii ki var ama kendini milletin sahibi sanan bazı iş insanları var. Bazı kendi siyasi gücünü kullanan, her şeyi yaparım diyen iş insanları var. Biz ülke olarak duymadım, görmedim, bilmedim oynuyoruz. Artık kral çıplak demesini bilmemiz gerekiyor. Ben Horozköy Meydanı'ndan bağırıyorum; 'Kral Çıplak!'. Sayın Tarım Bakanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım, Sayın Aile ve Sosyal Bakanım acilen danışmanlarınızı değiştirin. Kuru üzüm, yaş üzüm nasıl işlenir? Nasıl bağcıya katkı sağlanır biz sizlerin danışmanlarınızdan daha iyi biliriz. Ülkemizde küçükbaş ve büyükbaş yem üretimi 18.2 milyon ton. 6 ve 7 numara dediğimiz kuru üzümleri binde 5 oranında yem için verirseniz yıllık 95 bin ton kuru üzüm işlemiş oluyor. 18 milyon öğrencimiz var. Her öğrenciye 2 kilo üzüm hibe etseniz 36 ton kuru üzüm işlenmiş olur. Sayın Aile ve Sosyal İşler Bakanım, ülkemizde 4 milyon ailemize devletimiz yardımda bulunuyor. Yardım yapılan her aileye 5 kilo kuru üzüm verilse yıllık 20 bin ton kuru üzüm işlenmiş olur. Sayın Cumhurbaşkanımız, öncelikle sizden istediğimiz şudur; ülkemize diğer ülkelerden yaş ve kuru üzüm gelmesine izin vermeyin. Önceki yıllarda üzüm ihracatı yapan çiftçimize ton başına destek verilirdi. Bu desteğin tekrar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilmesini istiyoruz. Bin 400 tane belediye başkanıyız. Neden 'Tahsin başkanım, üzüm gönder dağıtayım demiyorsunuz?' Bu açıdan bize bu desteği veren Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a çok teşekkür ediyoruz. Ben Trabzonsporluyum. Ülkede 60 milyon çiftçiyiz. Bu sene Trabzonspor'a transfer ettiğimiz Muhammed Salah'ın üzerine oturduğu kaya kadar sesimiz çıkmadı. Haberiniz olmadı. Sesimizi duyurmak için daha ne yapmamız gerekiyor?"

Konuşmaların ardından halka bir tır üzüm dağıtıldı.